Sci. Roberta Melesi è la nuova Campionessa Italiana di Combinata

La forte atleta ballabiese ha conquistato anche l’argento nel Super G

BARDONECCHIA – Per Roberta Melesi, quella odierna, è una di quelle giornate da incorniciare. La forte atleta lecchese, classe 1996, in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, cresciuta e ancora legata allo Sci Club Lecco, ha conquistato il suo primo titolo tricolore diventando la nuova Campionessa Italiana di Combinata.

Ai Campionati Italiani Assoluti, che si stanno svolgendo sulle nevi di Bardonecchia, Melesi ha chiuso la sua gara col tempo di 2’01″13, davanti a Nicol Delago (Fiamme Oro) con un distacco di 30 centesimi di secondo, bronzo invece per Karoline Pichler (Fiamme Oro) con 82 centesimi di ritardo.

La 25enne di Ballabio in mattinata aveva già dimostrato di essere in gran spolvero andando a conquistare, nel Super G, la medaglia d’argento e sfiorando l’oro per soli 7 centesimi, strappatole da Nicol Delago; terza la sorella Nadia.

Grande soddisfazione in casa Sci Club Lecco per un risultato che resterà nella storia anche del sodalizio lecchese.

Per la cronaca, la classifica di GP Italia giovani è stata vinta da Melissa Astegiano, davanti a Matilde Lorenzi e Nicole Ploner.