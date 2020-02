Sci. Super Mariuzzo vince il Super G nelle Indicative Regionali Ragazzi U14

SAN DOMENICO – Giornata da incorniciare quella di ieri, giovedì, per Riccardo Mariuzzo artefice di una gara impeccabile grazie alla quale ha vinto il Super G (categoria Ragazzi U14) delle Indicative Regionali, gara che si è svolta sulle nevi di San Domenico nel comune di Varzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Una performance perfetta quella del giovane atleta dello Sci Club Lecco, che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 1’13”90, staccando di ben 94 centesimi il 2° Hans Peter Picco dello Skiing Asd e di ben 2” e 51 centesimi i terzi classificati a pari merito: Alessio Mattioli (Centro Agonistico Domenico) e Atanas Atanasov Petrov (Asd Sporting Club).

Per lo Sci Club Lecco buona gara anche per Alessandro Pizzi che ha chiuso in 35^ posizione, bene anche Giosuè Galbiati che ha chiuso in 55^ posizione , quindi Alberto Corsini 65°, Giorgio Ferri 74° e Riccardo de Monaco 78°.

Mercoledì, si è disputato il Super G femminile, da registrare le ottime prove di Aurora Cervini e Giulia Agazzi rispettivamente 17^ e 19^. A vincere è stata Angelica Bettoni dell’ASD Skiing con il tempo di 1’15”57.