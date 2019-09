Scigamatt da record: assegnati tutti i 1200 pettorali. Ecco il programma

Chiuse in anticipo di un mese le iscrizioni alla gara più matta di Lecco

Già assegnati i 1200 pettorali. Ecco tutte le informazioni utili

LECCO – Quest’anno la ScigaMATT è da record assoluto: 1200 pettorali raggiunti ed iscrizioni chiuse con quasi un mese di anticipo ed ora è grande l’attesa per la gara, in programma sabato 14 settembre, quando in centro Lecco compariranno i suoi temutissimi ostacoli.

“Siamo partiti 9 anni fa con un’idea, portare nel territorio Lecchese una tipologia di evento del tutto innovativa, un concetto di gara che abbini alla fatica e alla forza fisica, il divertimento e la goliardia. Tra una settimana saranno in 1200 sulla linea della partenza – è il commento di uno dei responsabili dell’organizzazione Mattia Panzeri – Grazie a tutti, è un record storico per la ScigaMATT. Ciò non può che renderci orgogliosi di quanto fatto, ma non possiamo fermarci qua, ora arriva la parte più difficile, non deludere quei 1200 matti che ci hanno dato la loro fiducia, ma state tranquilli perché noi siamo ancora più matti di Voi! Ci vediamo in P.zza Garibaldi sabato 14 settembre.”

Il programma

Il programma della ScigaMATT inizia già da venerdì 13 settembre, dove presso il Teatro Invito, via Ugo Foscolo 42 (Acquate-Lecco) dalle ore 19.00 fino alle 21.30 è possibile ritirare il pacco gara con pettorale e maglietta ufficiale dell’edizione 2019.

Per poi dirigersi presso l’oratorio di Acquale in via Renzo 7, con apertura della cucina alle ore 19.30 e dalle 21.00 serata con live music in compagnia degli Aquaraja , serata all’interno della quale sarà anche consegnato il trofeo “Scigalott d’or” alla contrada vincitrice.

La consegna pacchi gara continua sabato 14 settembre dalle ore 10.00 fino alle 14.00 sempre presso gli spazi del Teatro Invito, poi gli atleti sono invitati a prendere i bus navetta messi a disposizione dall’Organizzazione, direttamente dalla zona del ritiro pettorali, con unica fermata P.zza Garibaldi, animata già dalle ore 10.30 dallo Sciga Village e gli stand degli sponsors, poi a seguire intrattenimento musicale con Saletta Group e dirette via Streaming. Per gli atleti giunti in anticipo vi saranno sessioni di riscaldamento in collaborazione con MedinMove Fisioterapia Lecco.

Tutti pronti per le ore 15.00 quando sarà dato il via alla ScigaMUD, gara competitiva valevole per il Campionato Italiano OCR ed a seguire dalle ore 15.30 il via alla ScigaMATT e ScigaMiniMATT non competitive.

Per chi non volesse perdersi nemmeno un attimo di gara dalla partenza all’arrivo, una volta vista la partenza, può utilizzare i Bus navetta gratuiti messi a disposizione dall’Organizzazione dalle ore 16.00 alle 17.00 con partenza da P.zza Mazzini (zona Teatro Sociale) per raggiungere la zona del traguardo.

A seguire, presso l’Oratorio di Acquate, vi saranno le premiazioni e alle ore 19.00 l’apertura della cucina e dalle 20.00 intrattenimento musicale con DJ SAMU.