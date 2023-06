ScigaMATT: è partita la gara per il pettorale, oltre 400 iscritti in 48 ore

Il 16 settembre torna con la 10^ edizione la urban trail più divertente di sempre

“Se le iscrizioni procederanno con questo ritmo si raggiungerà presto il limite dei 1.200 pettorali”

LECCO – La corsa per gli atleti è cominciata ancor prima del via della ScigaMATT, infatti, a pochi minuti dall’apertura delle iscrizioni è partita la gara per aggiudicarsi i primi 200 posti con prezzo promo e in meno di 50 minuti si sono esauriti.

“Dopo 48 ore sono già più di 400 i matti che si sono assicurati un posto; eh sì possiamo dirlo, la ScigaMATT ci mancava! Se le iscrizioni procederanno con questo ritmo si raggiungerà presto il limite dei 1.200 pettorali messi a disposizione”.

A 100 giorni esatti dall’evento che sconvolgerà la città di Lecco (si corre il 16 settembre), c’è ancora tempo per beneficiare di iscrizioni a prezzo agevolato, infatti è attiva la “promo gruppi”, iscrivendosi con 9 amici il decimo non paga ed a fine gara sarà anche premiato il gruppo più numeroso.

La quota d’iscrizione comprende: pacco gara con la maglia ufficiale dell’edizione 2023 + gadget, assistenza, ristori lungo il percorso, spogliatori, docce, deposito borse, rinfresco finale e chip per la rilevazione automatica del tempo. Per iscriversi ecco il link diretto www.scigamatt.com/site/registration.php