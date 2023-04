ScigaMatt: torna la corsa più pazza di Lecco, si corre il 16 settembre

Panzeri, Presidente del Comitato Organizzatore “Ci sarà la 10′ edizione della urban trail più divertente di sempre”

Le iscrizioni apriranno a giugno con data ancora da definirsi

LECCO – Nell’anno delle celebrazioni per la città di Lecco, con l’anniversario dei 100 anni dall’unificazione in Comune unico e la ricorrenza dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, il 2023 sarà anche l’anno per la 10^ edizione della ScigaMATT.

La urban trail nata ad Acquate sta per tornare e la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 16 settembre.

Mattia Panzeri, Presidente del Comitato Organizzatore ScigaMATT fa sapere: “Nell’anno della pandemia con dispiacere abbiamo dovuto annullare l’evento e negli anni successivi abbiamo sostenuto spese importanti per la logistica e per il mantenimento degli ostacoli con la speranza di tornare a fare la ScigaMATT. Quella speranza quest’anno è diventata realtà, ed eccoci qua, sabato 16 settembre ci sarà la 10′ edizione della urban trail più divertente di sempre. Vi aspettiamo. A giugno apriranno le iscrizioni, seguiteci sui nostri social per non perdervi la data di apertura”.