Sciresarun 2026, a Malgrate debutta la nuova gara di corsa in montagna

Appuntamento sabato 23 maggio per la prima edizione

Evento pensato per atleti, appassionati e curiosi

LECCO – Debutta nel 2026 la Sciresarun, nuova manifestazione sportiva pensata per valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita attivo attraverso un’esperienza dinamica e coinvolgente. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione di condivisione e di vivere Malgrate in modo originale, trasformando spazi e percorsi in un evento sportivo capace di unire attività fisica e scoperta del territorio. La prima edizione rappresenta l’avvio di un progetto che guarda al futuro, con lo sport come elemento centrale e una particolare attenzione alle caratteristiche paesaggistiche locali.

La Sciresarun si propone come un’esperienza adrenalinica rivolta non solo agli atleti, ma anche ad appassionati e curiosi. Un evento che punta quindi a coniugare sport, territorio e partecipazione, con l’intento di diventare nel tempo un nuovo riferimento nel calendario delle manifestazioni sportive locali.