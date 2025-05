Scuola. Concluse le gare provinciali di atletica per le secondarie

Il Grassi domina tra le scuole superiori

Il 20 e il 26 maggio le fasi regionali

LECCO – Si sono concluse settimana scorsa le gare di atletica per gli studenti delle scuole superiori lecchesi.

Lo scorso 30 aprile, al centro sportivo “Al Bione”, si sono disputate le competizioni relative alle scuole medie inferiori. Gli studenti lecchesi si sono sfidati in otto discipline diverse, dalla velocità in linea e con ostacoli alla staffetta 4 x100 e alla gara lunga, su 1000 metri. In più c’erano salto in alto e in lungo, oltre al lancio del peso e del vortex.

La scuola che ha vinto più gare e è stato il comprensivo Lecco 3, primo nella staffetta e nel salto in lungo. I risultati nelle altre discipline non sono stati altrettanto buoni, infatti i lecchesi si sono piazzati al quinto posto assoluto.

A salire sul gradino più alto del podio è stata l’accoppiata formata dalla Don Ticozzi di Lecco e dall’IC Olgiate Molgora, con 41 punti complessivi. Entrambe le scuole non hanno ottenuto vittorie, ma il Don Ticozzi ha piazzato tre atleti sul secondo gradino del podio (salto in alto, in lungo e lancio del peso). Il terzo posto complessivo è andato al Marco d’Oggiono di Oggiono.

Il Marco d’Oggiono si è preso la rivincita nella gara femminile, primo con 34 punti. Dietro le ragazze oggionesi sono arrivate quelle di Olgiate Molgora (35) e del Don Ticozzi (38).

Il 20 maggio i vincitori di tutte le otto gare e le prime due squadre in classifica passeranno alla fase regionale.

Per quanto riguarda gli istituti secondari superiori, il Liceo Grassi di Lecco ha dominato la competizione femminile, vincendo sia la categoria Cadette – davanti a Bertacchi e Bachelet – che quella Juniores.

Tra i maschi la vittoria è andata al Liceo Agnesi (Cadetti) e allo stesso Grassi (Juniores)

I vincitori delle gare e le prime due squadre classificate in categoria Cadetti accederanno alla fase regionale del prossimo 26 maggio.