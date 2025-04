Scuola. Conclusi i campionati studenteschi provinciali di pallavolo

I titoli Allievi vinti dal Grassi e dall’Agnesi

Il torneo Junior misto è stato conquistato dal Bertacchi

LECCO – Mercoledì 9 aprile si sono disputati i campionati studenteschi provinciali relativi alla categoria Allievi. I tornei sono stati vinti da Liceo Grassi (femminile) e dall’Agnesi di Merate (maschile). Relativamente alla categoria Junior Misti, ha trionfato il Bertacchi di Lecco, scuola che ha ospitato la manifestazione insieme al Liceo Manzoni.

Le scuole vincitrici della categoria Allievi accederanno alla fase regionale che si svolgerà il 26 maggio a Milano.

Le gare si sono svolte con due set obbligatori al 25 – con “killer point” – ed eventualmente un terzo al 15. Tre punti per le vittorie per due set a zero, due ai vincitori e uno agli sconfitti in caso di vittoria 2-1.

Il torneo femminile vedeva quattro squadre coinvolte e si è svolto a eliminazione diretta. Il liceo Grassi ha vinto una vera e proprio battaglia in semifinale contro l’Agnesi – finita 15-13 al terzo – e poi non ha avuto problemi contro il Bertacchi in finale, trionfando con un netto 25-13 25-18.

Il torneo maschile si è disputato al meglio dei 15 punti a set, con cinque scuole al via. Dopo il girone all’italiana si è svolta la finale per la vittoria, che è andata all’Agnesi di Merate – che non ha perso neanche un set durante tutto il torneo – contro l’istituto Badoni di Lecco (15-6 15-10).

Nello Junior misto erano presenti quattro squadre e la vittoria è andata al Bertacchi contro il Viganò, per due set a uno (25-18 24-25 15-8)