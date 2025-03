Scuola. Concluso il torneo di basket 3vs3

Il Bachelet vince in categoria Allievi

Tra i Cadetti, bene Mandello e Costa Masnaga

LECCO – Venerdì 21 marzo si sono disputati i campionati provinciali scolastici di basket 3vs3 all’Istituto Parini di Lecco, validi per le categorie Cadetti e Allievi, maschili e femminili. Una ventina le squadre che hanno preso parte alla manifestazione.

La scuola che si è segnalata maggiormente è stata il Bachelet di Oggiono, in grado di vincere sia il torneo maschile Allievi – in finale proprio contro il Parini – che quello femminile.

In categoria Cadetti – coi ragazzi delle scuole medie inferiori in campo – i titoli sono andati a Mandello del Lario (maschi) e Costa Masnaga (femmine).

Le squadre vincitrici dei rispettivi tornei parteciperanno alle fasi regionali che verranno organizzate proprio a Lecco, negli istituti Parini e Fiocchi, il prossimo 16 aprile.

A impreziosire ulteriormente la giornata è stato l’incontro con Kwadzo Klokpah, atleta che può vantare due partecipazioni alle paraolimpiadi nella canoa; il derviese ha assistito alle gare e svolto un incontro frontale in aula coi ragazzi.