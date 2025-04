Scuola. Il Rota e il Bachelet vincono il torneo di calcio a 5

Le ragazze del Bachelet si sono dimostrate imbattibili

Un gran secondo tempo contro il Parini permette al Rota di vincere il trofeo

LECCO – Si sono svolti oggi, nella palestra dell’Istituto Fiocchi di Lecco, le finali provinciali del torneo scolastico di calcio a 5. A vincere il torneo femminile è stato il Bachelet di Oggiono, quello maschile ha visto trionfare il Rota di Calolziocorte.

Al torneo femminile erano iscritte solo tre squadre, che hanno disputato un girone all’italiana. L’Istituto Bachelet di Oggiono si è dimostrato fuori categoria per le avversarie, battendo 5-3 il Bertacchi e 8-2 il Rota.

Il torneo maschile ha visto la partecipazione di nove squadre divise in tre gironi. La prima fase si è svolta nelle scorse settimane e ha decretato le tre finaliste del torneo, il Parini di Lecco, Il Rota di Calolzio e il Bachelet di Oggiono. La prima sfida è stata vinta in maniera netta (6-1) dal Parini sul Bachelet. Il pareggio tra gli oggionesi e i calolziesi (4-4) ha reso l’ultima sfida decisiva.

Il Parini si è portato avanti 4-1 nel primo tempo contro il Rota, ma i calolziesi hanno dominato la ripresa (2-7), vincendo per 6-8 e portandosi a casa il trofeo.

Col campionato provinciale terminerà il torneo per i giovani calciatori e calciatrici, visto che non è prevista alcuna fase regionale.