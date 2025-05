Scuola. Liceo Grassi e Liceo Agnesi, grandi prestazioni nell’atletica

Il Liceo Agnesi campione regionale d’atletica leggera

Tre atleti e la squadra di ginnastica di Molteno andranno ai nazionali

LECCO – Le scuole lecchesi si dimostrano ancora una volta tra le migliori della regione, almeno per nella categoria Allievi, maschile e femminile.

Venerdì 16 maggio a Pavia si sono disputati i campionati regionali studenteschi di atletica per la suddetta categoria e la provincia di Lecco è stata tra le migliori.

Tra i maschi il Liceo Agnesi ha vinto il titolo regionale con venti punti ottenuti, ricordando che vince chi ne fa di meno e vengono prese in considerazione le migliori sei gare sulle sette disputate. Nella competizione a squadre i meratesi hanno vinto il titolo nel getto del peso con Edoardo Colleoni – terzo assoluto, primo è giunto il colichese Pietro Cesana -e nei 110 hs con Filippo Vedana. Matteo Buzzi (100 metri) e la staffetta 4×100 hanno ottenuto la medaglia d’argento.

Per quanto riguarda la gara femminile, il liceo Grassi è giunto al secondo posto piazzando due atlete sul podio: secondo posto per Sara Ragni nel salto in alto e terzo per Lucia Zucchi nel getto del peso.

Lunedì 19 maggio si sono disputati i campionati relativi alla categoria Cadetti e Cadette, a Bienate Magnago (Mi). Delle scuole lecchesi qualificate, il miglior risultato è stato ottenuto dalle ragazze del comprensivo “Marco d’Oggiono” di Oggiono, ottave.

A livello di individuali si sono segnalati Iwena Maissara (IC Cremeno), vincitrice degli 80 metri e Leonardo Amati (Cassago Brianza), primo nel vortex. Un’altra vittoria è giunta dall’atleta paralimpico Cristian Redaelli, primo nel salto in lungo.

I tre atleti che hanno vinto le gare individuali andranno alle finali nazionali che si disputeranno dal 26 al 28 maggio allo stadio olimpico di Roma. Ai nazionali ci andrà anche la squadra di ginnastica di Molteno, che ha vinto il titolo regionale.