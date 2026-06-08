L’Under 16 della Pallanuoto Lecco vince il girone 4

Sette vittorie e un pareggio per i blucelesti

“Cresciuti molto, sia singolarmente che come squadra” dichiara coach Liberali

LECCO – Finale di stagione strepitoso per la squadra U14 della Pallanuoto Lecco. Con la vittoria per 21-4 contro Metanopoli le calottine blucelesti hanno vinto il girone 4 del campionato Allievi FIN, relativo a ragazzi under 16.

I blucelesti, allenati da coach Nicola Liberali, hanno concluso il girone di otto partite con sette vittorie e un solo pareggio, con un differenziale reti positivo di 61 gol.

“Stagione nel complesso positiva. Abbiamo faticato all’inizio nel girone di qualificazione dove abbiamo incontrato squadre molto più forti e strutturate di noi, ottenendo solo una vittoria – dichiara coach Liberali – nella seconda fase, inseriti nel girone 4, siamo cresciuti molto sia singolarmente che come squadra. Il proposito che ci siamo fatti io e i ragazzi per la prossima stagione è quello di partire meglio nel primo girone, per avere la possibilità di giocarci la qualificazione alla fase nazionale”

La squadra U16 della Pallanuoto Lecco è composta da Sutti Stefano Hongyi Carlone Alessi0, Tagliaferri Cesare, Milani Filippo, Conca Andrea, Figini Alessandro, Giana Lorenzo, Bussolati Jacopo, Bonacina Diego, Valsecchi Zemi, Mason Mattia, Velsanto Nicolò, Gattinoni Gabriele, Maglioli Ivan, Mastromauro Andrea.