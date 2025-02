Scuola. Tennis tavolo e badmington, ecco i campioni provinciali

Liceo Grassi e Badoni vincono i tornei di tennis tavolo

Nikola Meticci e Mirta Palma campioni per il badmington

LECCO – Si sono svolti martedì 25 febbraio i tornei scolastici di badmington e tennis tavolo per le scuole secondarie superiori della provincia di Lecco, nella palestra dell’istituto Bertacchi di Lecco. A gareggiare sono stati i ragazzi della categoria Juniores per il badmington e Allievi per il tennis tavolo.

Il 13 marzo si disputerà la seconda giornata, con le categorie invertite.

Le scuole presenti alla manifestazione sono state dieci, per un totale di circa un centinaio di atleti e atlete. I tornei non avranno una fase regionale.

I titoli provinciali di tennis tavolo sono andati alle coppie formate da Lidia Monti ed Elisa Moreschi (Liceo Grassi) e Andrea Cederle e Simone Pugliese (Istituto Badoni). Per quanto riguarda il badmington, il titolo maschile è andato a Nikola Maticic (Istituto Badoni) che ha sconfitto in finale Leonardo Michelucci (Agnesi Merate). Per le femmine, campionessa provinciale Mirta Palma (IIIS Villa Greppi), vincente su Allegra De Rossi (Bachelet Oggiono).

Presente alla giornata anche l’atlete di Special Olympics Marco Ghirlandi, premiato durante la manifestazione.