Scuola. Terminati i tornei di badminton e tennis tavolo provinciali

La Stoppani vince i due tornei Cadetti di tennis tavolo

Duplice vincitore per la categoria Junior maschile

LECCO – Venerdì scorso si sono conclusi i tornei scolastici di badminton e tennis tavolo, tornei che hanno decretato i campioni provinciali e che non prevederanno alcuna fase regionale.

Il torneo di badminton in categoria Allievi è stato vinto dal quartetto proveniente dall’istituto Agnesi per quanto riguarda le femmine e dall’istituto Badoni per i maschi. La squadra dell’Agnesi era composta da Maya Baynes, Serena Casiraghi, Medihanit Guerra e Chiara Xu, quella del Badoni da Nicolò Borin, Samuele Engaddi e Manuel e Nicholas Milani. Sul podio sono arrivati rispettivamente il liceo Manzoni e il Grassi – per il femminile – e il Marco Polo e l’Agnesi per il maschile.

Per quanto riguarda il tennis tavolo, in categoria Cadetti ha vinto la scuola media Stoppani di Lecco, sia il torneo maschile (Andrea Salini e Francesco Viganò) che femminile (Marianna Guidi e Alice Ghilardi).

In categoria Junior il titolo è andato alla coppia formata da Chloe Rossi e Alice Zagaria (Agnesi). Curiosa la vicenda legata al torneo maschile, vinto da una coppia “mista”, quella formata da Stefano Anghileri (Badoni) e Leonardo Micheluccini (Agnesi). Ai due – rimasti senza partner – è stato concesso di giocare assieme e hanno sbaragliato la concorrenza, restando però fuori classifica. Il titolo “ufficiale” è andato quindi a Gioele Brambilla ed Edoardo Motta (Bachelet), sconfitti in finale.