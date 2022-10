Seconda giornata di gare per il 48° Campionato Invernale Interlaghi di vela

LECCO – Vento, sole e divertimento. Anche la seconda giornata del 48° Campionato Invernale Interlaghi di vela – Trofeo Autocogliati Volkswagen – in corso di svolgimento nel Golfo di Lecco, non ha deluso le aspettative mettendo a classifica altre tre prove grazie al Tivano (vento da Nord) con punte attorno a 15 nodi, come rilevato da Enea Beretta responsabile di regata.

Ma veniamo ai risultati che, curiosamente, hanno visto nelle rispettive cinque classi un solo vincitore per le tre prove disputate. A cominciare negli H22, in regata per una prova del circuito nazionale di classe. Ebbene, grazie all’exploit di giornata, Alessandro De Felice, con il suo “Alta Tensione” (Cv Bellano), con alla tattica Roberto Spata, ha scalzato dal primo posto parziale “Ita 137 Racing Accademy” (Aval Gravedona) con Maddalena Rossi al timone.

Stesso avvicendamento nei Meteor, in gara per una tappa del Campionato Zonale. Qui “La Pulce d’acqua” di Ignazio Fulvio Gaballo (Cv Bellano) si è portata in testa alla graduatoria superando “Marameo” di Giorgio Cassanelli (Lni Mandello). Si conferma leader nei J24 “Dejavù” di Ruggero Spreafico (Cv Tivano Valmadrera Lc) che ha centrato sin qui il filotto con sei vittorie. Lo stesso dicasi per “Kong Bambino Viziato” di Richard Martini (Lni Mandello) nella classe Orc.

Infine si conferma leader della classe Fun il “Dulcis in Fundo” di Marco Redaelli per i colori del Circolo Vela Bellano.

La giornata di lunedì 31 si è conclusa con la tradizionale cena di gala per i regatanti in un clima festoso in vista delle ultime schermaglie in acqua.

Martedì 1 novembre la chiusura con le ultime prove dalle 8,30. Prove che saranno decisive per l’assegnazione del Trofeo Autocogliati Volkswagen. Alle 14,30 le premiazioni sul Terrazzo della Canottieri Lecco (organizzatrice dell’evento) affacciata sul Golfo di Lecco. Oltre al Trofeo Autocogliati per il vincitore assoluto e ai premi di classe, verranno assegnati premi speciali dal Panathlon Club Lecco al timoniere più giovane, Decathlon Lecco, Raymarine e Facchini Mario sas. Durante l’Interlaghi verranno inoltre raccolti fondi a favore della Associazione Cure Malati Terminali di Lecco (ACMT) presieduta da Francesca Biorcio Mauri.

Ma ecco i podi di classe dopo le prime sei prove. Classe H22: 1. “Alta Tensione” (Alessandro De Felice – Cv Bellano – 2/3/1/1/1/1); 2. “Ita 137 Racing Accademy” (Maddalena Rossi – Aval Gravedona – 1/1/2/3/2/3); 3. “Black Fish” (Lorenzo Mottura – Aval Gravedona – 3/2/3/2/3/2). Classe Meteor: 1. “La Pulce d’acqua” (Ignazio Fulvio Gaballo – Cv Bellano – 1/ret/1/1/1/1); 2.”Marameo” (Giorgio Cassanelli – Lni Mandello Lario – 4/1/2/3/2/2); 3. “Sissi” (Renzo Porcheddu – Geas Colico – 3/3/4/2/3/3). Classe Fun: 1.”Dulcis in Fundo” (Marco Redaelli – Cv Bellano – 1/1/2/1/1/1); 2. “Maria Adele” (Eugenio Maria Bisechi – Aval Gravedona – 2/nsc/1/3/3/2); 3. “Viva II” (Giovanni Fico – Cv Trasimeno Pg – 3/2/3/2/4/4). Classe J24: 1. “Dejavù” (Ruggero Spreafico – Cv Tivano Valmadrera Lc – 1/1/1/1/1/1); 2. “Pilgrim” (Mauro Benfatto – Lni Mandello – 2/3/2/3/2/2); 3. “Bruschetta Guastafeste” (Sonia Ciceri – Lni Mandello Lario – 2/3/2/2/3/3). Classe Orc: 1. “Kong Bambino Viziato” (Richard Martini, Platu 25 – Lni Mandello – 1/1/1/1/1/1); 2. “Tigre” (Enzo Morlacchi, Fast ave 30 – Lni Mandello Lario – 3/2/3/3/2/2); 3.“Beatrice” (Gianluigi Valli, First 211 – Marvelia Dongo – 2/3/2/2/3/3).