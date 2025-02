Serata dedicata alle “donne nella storia dello sport lecchese”

L’iniziativa, promossa da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Panathlon International Lecco e Femminile Presente, nasce in occasione del conto alla rovescia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a un anno esatto dalla cerimonia di apertura. Un momento di riflessione e celebrazione per dare il giusto riconoscimento alle atlete e alle figure femminili che hanno lasciato il segno nello sport del territorio.

La serata vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama sportivo lecchese, con racconti di esperienze, traguardi e sfide affrontate nel corso degli anni. Tra i protagonisti di serata anche Gianni Menicatti, autore del libro “Sport lecchese: 100 anni di eventi, personaggi e risultati” dal quale prende spunto la serata.

A portare la propria testimonianza ci saranno Elena Maria Bonfanti, olimpionica nei Giochi di Londra 2012 e Rio 2016, Lucia Micheli, che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi del 1992, e Anna Rosa, giudice internazionale ai Giochi del 2018. Accanto a loro, Lorella Cesana, panathleta, per sottolineare il valore dell’etica e della cultura sportiva.

Ad aprire l’incontro saranno Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, Irene Riva, presidente di Femmine Presente, e Antonella Crucifero, consigliera di Panathlon Lecco, mentre la moderazione sarà affidata al giornalista sportivo Marco Corti.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di sport, storia e cultura del territorio.