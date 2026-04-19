Serie A2 Élite. Il Lecco cade 6-2 contro i Saints Milano

I ragazzi di Moura chiudono la stagione al terzo posto in classifica

Nei play-off incontreranno l’Olimpia Regium sabato, 2 maggio, per la gara d’andata

LECCO – Il Lecco chiude il Girone A di Serie A2 Élite perdendo a Merate 6-2 contro i Saints Milano. I blucelesti di mister Moura chiudono così al terzo posto e nei playoff sfideranno l’Olimpia Regium di Reggio Emilia con gara di andata in trasferta sabato 2 maggio e ritorno il sabato successivo al Palataurus.

Mentre i Saints Milano retrocedono in A2. Il Lecco senza il diffidato Lucho, per non rischiare una inutile ammonizione che gli farebbe saltare l’andata dei playoff, va a segno per primo, salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa.

Gli ospiti vanno in vantaggio al 4′ grazie a una conclusione dalla distanza di Alciati deviata in porta da un avversario. La gara è equilibrata con occasioni da ambo le parti e il risultato torna in equilibrio al 18′ con un tiro di Sanchez deviato da Marazzi davanti a Pulcini.

La ripresa si apre con un doppio tentativo di Seferi da una parte e Marazzi dall’altra. Al 4′ Wilde da sinistra serve sull’out opposto Milani che insacca il 2-1 milanese. Passa 1′ e Alciati, nel contrastare Wilde, infila il pallone nella propria porta per il 3-1 locale. Sampayo cala il poker al 5′ e il Lecco sembra già con la testa già ai playoff. Le successive reti di De Stefano, Marazzi e Arengi valgono il 6-2 finale.

Tabellino

SAINTS MILANO-LECCO 6-2

SAINTS MILANO: Solosi, Matheus, De Stefano (1), Wilde, Milani (1); Balossi, Marazzi (2), Sanchez, Coman, Mauri, Perego, Sampayo (1). All. Moratelli.

LECCO: Pulcini, Tortorella, Seferi, Alciati, Borolo; G.Arengi, Iazzetta, A.Arengi (1), Rubinacci, Rocha, Rosati, Anderson Zoi. All. Moura.

Arbitri: Agosta di Rovigo e Lupo di Palermo.