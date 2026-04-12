Serie A2 Élite: Lecco rimontato dal Montegrappa. Finisce 3-3

Finisce 3-3 la sfida dell’Aquamore di Merate tra Lecco e Montegrappa, valida per la penultima giornata del girone A di Serie A2 Élite

Lo stesso risultato si concretizza tra Maccan Prata e Cesena, così i blucelesti restano a -2 dal 2° posto occupato dai romagnoli

LECCO – Grande rammarico, e non potrebbe essere altrimenti considerando che il primo tempo si è chiuso con il Lecco in vantaggio 3-0. Aggiungiamoci il palo a porta vuota di Seferi a 5″ dalla fine ed ecco spiegata l’amarezza rientrando da Merate.

L’avvio dei blucelesti è più che promettente. Dopo 29″ Seferi centralmente sfrutta un assist di Borolo dalla sinistra per sbloccare il match. Passa mezzo minuto e il pressing di Alciati mette in confusione la difesa veneta, con il classe 2005 romano che firma il 2-0. Anderson Zoi e Seferi sfiorano il tris, Pulcini è attento su Guidolin e si arriva a metà frazione, quando un rilancio del portiere di casa viene controllato magistralmente da Borolo, autore del 3-0 in girata. Alessandro Arengi colpisce la traversa dalla sinistra, Miraglia chiude a Masini a tu per tu sul lato opposto e il Montegrappa si fa vivo al 18′ con un palo su punizione di Ouddach.

La ripresa è però ben diversa. Una sfortunata autorete di Rosati, su conclusione di Perazzetta, riaccende gli ospiti al 7′, dopo che Miraglia aveva negato il poker ad Arengi. All’11’ Cerantola centra il palo dalla sinistra, la palla arriva a Mattaboni che insacca il classico gol dell’ex. Al 13′ Hoenou centra il palo e Borolo va a un passo dal nuovo +2 lecchese. Passano 3′ e Cerantola si inventa un siluro dalla distanza che vale il pareggio veneto. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere con la carta del portiere di movimento, ma mentre lo schiera il Montegrappa, a 5″ dalla fine, Seferi recupera palla sulla destra e a porta vuota centra un clamoroso palo che pone fine alle ostilità.

LECCO-MONTEGRAPPA 3-3

LECCO: Pulcini, Lucho, Seferi (1), Alciati (1), Borolo (1); G.Arengi, Rosati, Rubinacci, Anderson Zoi, Masini, Rocha, A.Arengi. All. Moura.

MONTEGRAPPA: Miraglia, Rosso, Mattaboni (1), Guidolin, Cerantola (1); Kovacevic, Ouddach, Hoenou, Perazzetta, El Johari, Modesto, Mosshine. All. Gulizia.

Arbitri: Dessi di Oristano e Cartisano di Reggio Calabria.