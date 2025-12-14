Serie B1 Femminile. Orocash Picco Lecco supera Promoball Sanitars Brescia 3-0

Una vittoria sofferta ma preziosa

Al termine della partita la consegna delle borse di studio

LECCO – Una vittoria sofferta ma preziosa per Orocash Picco Lecco, che davanti al proprio pubblico conquista tre punti fondamentali contro una Promoball coraggiosa e determinata. Le bresciane hanno confermato le attese: squadra sfrontata e alla ricerca di punti, capace di mettere in difficoltà le padrone di casa soprattutto nella prima metà di gara.

Lecco, partita contratta e poco incisiva nei primi scambi, ha faticato a imporre il proprio gioco. Dalla seconda parte del secondo set, però, la squadra ha trovato ritmo e brillantezza, mostrando un gioco più vivace e divertente che ha permesso di chiudere il match con un netto 3-0.

Un successo che vale oro per la classifica e che dà fiducia in vista della prossima sfida esterna a Venezia, contro l’unica formazione più giovane del campionato.

Federico Belloni (allenatore): “È stata una partita simile a quella della scorsa settimana nell’approccio iniziale: un avvio rigido e teso, consapevoli che non potevamo sottovalutare l’avversario. Buona la spinta al centro, con Genovese e Frigerio in grande forma. Ora testa a Venezia, sarà una gara diversa.”

Arianna Lancini, capitano: “Era importante ottenere un bottino pieno. Abbiamo sofferto all’inizio, ma ogni partita fa storia a sé e non possiamo permetterci cali di concentrazione.”

Alessia De Gregorio: “Abbiamo ancora tanto margine di miglioramento, ma quella di oggi è stata una buona serata.”

Prossimo appuntamento Orocash Picco Lecco sarà di scena a Venezia, in una sfida che promette intensità e spettacolo.

La consegna delle borse di studio

Al termine della partita vittoriosa di Serie C tra Acciai Tubi Picco Lecco e la capolista AEM, si è svolta la proclamazione delle vincitrici delle borse di studio, alla presenza del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dell’Assessore allo Sport Emanuele Torri.

Sono state premiate sei giovani atlete che si sono distinte per meriti sportivi e scolastici:

Categoria U16: Balbo Beatrice , Odobez Carlotta , Piazza Sara

, , Categoria U18: Gjiergji Eliana, Monti Noemi, Venneri Rosalia

Le ragazze hanno dimostrato eccellenza non solo nelle performance tecnico-tattiche, ma anche nel rispetto delle regole, nell’atteggiamento responsabile verso compagne e avversarie e nell’impegno scolastico.

La selezione delle vincitrici è stata affidata a una giuria esterna, coordinata da Laura Meroni, che ha valutato le candidate sulla base delle pagelle scolastiche e dei giudizi sportivi degli allenatori e delle allenatrici.

La giuria era composta da autorevoli esponenti del mondo dello sport e della cultura:

Prof.ssa Elena Castagna , docente del Liceo Classico-Linguistico Manzoni di Lecco e Presidentessa dell’Associazione ADOMI, legata alla missione di Suor Alma Castagna a Timor Est

, docente del Liceo Classico-Linguistico Manzoni di Lecco e Presidentessa dell’Associazione ADOMI, legata alla missione di Suor Alma Castagna a Timor Est Antonio Rossi , City Operations Supervisor Manager di Milano Cortina 2026

, City Operations Supervisor Manager di Milano Cortina 2026 Michele Tavola, ex Assessore allo Sport e Cultura del Comune di Lecco, oggi Direttore del Complesso Museale di Milano

“Un sentito ringraziamento va ai nostri sponsor, che hanno creduto e sostenuto con entusiasmo anche questo progetto” precisa Dario Righetti, presidente Picco Lecco.