Serie B1 femminile, Picco Lecco in trasferta contro Orotig Peschiera

Dopo la sconfitta al tie-break nella prima giornata, le biancorosse cercano il riscatto

Appuntamento sabato 18 ottobre a Peschiera

LECCO – Dopo l’intensa sfida al tie-break nella prima giornata, la Pallavolo Picco Lecco è pronta a tornare in campo per la seconda trasferta consecutiva nel campionato di Serie B1 femminile.

Sabato 18 ottobre, alle 20.30, le biancorosse affronteranno Orotig Peschiera, una squadra giovane e meno esperta rispetto a Padova, ma con caratteristiche tecniche e agonistiche simili a quelle delle lecchesi.

Le ragazze di coach Federico Belloni, reduci da importanti cambiamenti sia nella categoria che nel roster, si preparano a un match che si annuncia equilibrato e combattuto. L’obiettivo è riscattare la sconfitta al tie-break della prima giornata e dimostrare il proprio valore in campo.

“Sarà una partita tutta da vivere e giocare – commenta Belloni – Peschiera è una squadra giovane, come noi, e questo rende la sfida ancora più interessante. Vogliamo portare a casa punti importanti e continuare a crescere.»

L’appuntamento è fissato per sabato sera, un’occasione per tifosi e appassionati di sostenere la Picco Lecco e vivere insieme le emozioni del grande volley.