Serie C. Al Rigamonti-Ceppi termina a reti inviolate la sfida tra Lecco e Pergolettese

Finisce 0 a 0 la sfida di campionato tra blucelesti e cremaschi

Nella ripresa il Lecco prova a pungere senza trovare la stoccata vincente

LECCO – Partita bloccata al Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Pergolettese: nel primo tempo poche occasioni per parte e tanta lotta al centrocampo, con gli ospiti che si rendono più pericolosi nella metà campo avversaria.

Nella ripresa la partita si apre, i blucelesti hanno delle buone occasioni ma non riescono a colpire. Segnali positivi nel finale col rientro in campo i due attaccanti infortunati, Murillo e Capello.

Mister Federico Valente scegli ancora lo stesso modulo, il 3-4-2-1: Vettorel in porta, davanti a lui Rizzo, Arena, Sidler. In mediana Manetti, Mallamo, Metlika e Urso. Dietro la punta Fasan, all’esordio da titolare, Pellegrino e Bonaiti.

Sul fronte opposto Antonio Giosa schiera il 4-2-3-1 con Doldi in porta, in difesa Roversi, Bassi, Dell’Orco e Antolini. A centrocampo Tremolada e Arini terminali bassi, più avanti Ferrandino, Stronati e Orlandi; in attacco Rossetti.

Cronaca

Un minuto di silenzio prima dell’inizio della partita in ricordo di Sandro Mazzola. Sfida intensa sin dai primi minuti gioco al Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Pergolettese. Il primo tiro arriva al 3′, ma Bassi (P) conclude alto. Il Lecco non riesce ad affondare anche se Fasan (L) combatte contro tutta la difesa ospite. I blucelesti ci provano al 22′ con il colpo di testa di Bonaiti (L), la palla esce di poco a lato.

Clamoroso errore di Mallamo (L) che al 33′ non sfrutta un rimpallo a favore con un diagonale troppo largo. Al 37′ ci prova Stronati (P) dalla distanza, ma Vettorel (L) la fa sua. Punizione appena fuori area per la Pergolettese al 46′: Rosseti (P) centra la barriera.

Primo tempo bloccato al Rigamonti-Ceppi: poche occasioni e tanta lotta. Servono degli innesti che diano alla squadra di Valente maggiore dinamismo in attacco per superare la retroguardia cremasca.

Secondo tempo

Nel Lecco entrano in apertura di ripresa Triacca e Litti per Rizzo e Manetti. Al 51′, uscita a vuoto di Vettorel (L) su angolo a sfavore, i compagni allontanano la sfera. Forcing della Pergolettese nei primi minuti del secondo tempo, il Lecco non riesce a sfruttare le occasioni in ripartenza.

Al 54′ ci prova Urso (L) dalla distanza, ma Doldi (P) copre bene il primo palo; dall’angolo successivo Metlika (L) tenta la conclusione ma la palla esce sul fondo. Di nuovo il centrocampista calcia da punizione laterale ma chiude troppo l’angolo per impensierire il portiere avversario.

Al 72′ pasticcio in area piccola del Lecco: Vettorel (L) ritarda l’uscita, Ferrandino (P) ci arriva di testa e manca il gol di un soffio. Grave infortunio al braccio per Moutassime costretto a lasciare il campo poco dopo il suo ingresso in campo, al suo posto Capello alla mezz’ora.

Al 36′ ci prova Sidler (L) dalla distanza, la palla però si spegne sul fondo. Al 90′ chiamata all’FVS per il Lecco ma per il direttore di gara non c’è nulla. All’ultimo minuto di gioco il Lecco tenta una nuova chiamata all’FVS per un possibile fallo in area su Litti, dopo la revisione l’arbitro Kovacevic non assegna il tiro dagli undici metri.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1) Vettorel; Rizzo (46′ Triacca), Arena, Sidler; Manetti (46′ Litti), Mallamo, Metlika, Urso; Pellegrino (75′ Murillo), Bonaiti; Fasan (65′ Moutassime – 78′ Capello). All. Valente

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Doldi; Roversi, Bassi (61′ Pala), Dell’Orco, Antolini; (Evangelista) Tremolada, Arini; Ferrandino, Stronati, Orlandi (61′ Jaouhari); Rossetti (74′ De Marchi). All. Giosa

Marcatori:

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva coadiuvato da Eltantawy di Chiari e Di Berardino di Teramo, quarto ufficale Cerea di Bergamo, al FVS Brunetti di Milano

Ammoniti: Manetti (L), Jaouhari (P), Roversi (P)

Espulsi: