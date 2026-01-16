Serie C. Al via la vendita dei biglietti per Dolomiti Bellunesi-Lecco

Il ritardo è dovuto da questioni tecniche legate all’esordio della Dolomiti allo Zugni Tauro

I posti disponibili per i tifosi ospiti sono 724

LECCO – I blucelesti tornano in campo sabato, 17 gennaio, contro la Dolomiti Bellunesi squadra che attualmente milita al 13° posto del Girone A di Serie C. L’undici veneto si sta rafforzando sul mercato invernale infatti, al momento, sono arrivati un terzino, Alberto Lattanzio, e una punta Francesco Pio Petito.

La squadra che il Lecco incontrerà allo stadio di Zugni Tauro di Feltre non sarà la stessa dell’andata siccome da ottobre la guida tecnica è passata nelle mani di Andrea Bonatti, che contro i blucelesti sarà assente per squalifica. La Dolomiti Bellunesi, attualmente, si trova nella parte mediana della classifica, con 21 punti, zona in cui vige un sostanziale equilibrio di forze tra le varie formazioni.

Infatti, tra il 10° posto che equivale all’ingresso nei play-off e il 16°, invece valido per i play-out ci sono solamente cinque lunghezze di distanza. Perciò ogni punto conta e la Dolomiti Bellunesi vorrà esordire positivamente nel nuovo impianto casalingo di Feltre.

I blucelesti, invece, arrivano all’appuntamento esterno da due prestazioni sufficienti ma non spettacolari, e devono invertire il trend in trasferta dato che lontano dal Rigamonti-Ceppi non vincono da fine ottobre nella gara col Renate. Nelle successivi confronti hanno ottenuto due sconfitte con Novara e Vicenza e due pareggi con Lumezzane e Ospitaletto.

I biglietti del settore ospiti per la partita Dolomiti Bellunesi-Lecco, valida per la 22ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26, sono in vendita online sul sito VivaTicket e in tutte le rivendite abilitate consultabili a questo link.

Su indicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di Belluno, la società Dolomiti Bellunese ha prorogato il termine ultimo dell’acquisto dei biglietti per il settore ospiti per la partita Dolomiti Bellunesi-Lecco fino a sabato 17 gennaio.

Il costo del singolo biglietto per il Settore Ospiti (la cui capienza è di 724 posti) è di 15 euro più diritti di prevendita. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.