Serie C. Al via la vendita dei biglietti per Lecco-Pergolettese

Il match si giocherà al Rigamonti-Ceppi domenica, 20 settembre, alle 20:30

Terza partita nel giro di una settimana per il Lecco di Valente dopo l’impegno con il Desenzano

LECCO – È partita la vendita dei biglietti per la 6^ giornata di campionato in cui la Calcio Lecco, dopo l’impegno esterno contro il Desenzano di giovedì 17 settembre, tornerà a giocare tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi contro la Pergolettese, incontro che si disputerà alle 20:30 di domenica 20 settembre.

La società bluceleste comunica di aver ricevuto venerdì 11 settembre la Determinazione nr. 33/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la quale “ha suggerito l’adozione, in sede di Gos, come indicato dalla medesima Questura, la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli residenti della provincia di Cremona sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Pergolettese Calcio e la vendita dei tagliandi per gli altri settori dello stadio, ad esclusione di quello ‘ospiti’, ai soli residenti nella Regione Lombardia”.

La restrizione non viene applicata a chi è in possesso dell’abbonamento alla Calcio Lecco 1912 per la stagione 2026/2027.

Modalità di vendita

La vendita online inizia martedì 15 settembre alle ore 16:00 sul sito Vivaticket nell’apposita sezione.

La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 18 settembre alle ore 15:00. La biglietteria è aperta venerdì 18 settembre dalle 15:00 alle 18:00 e domenica 20 settembre, giorno della partita, a partire dalle 18:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti. È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato di Vivaticket.

Prezzi

SETTORE INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 45 € 35 TRIBUNA LATERALE € 30 € 25 DISTINTI € 15 € 10 CURVA NORD € 10 – Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite

Riduzioni

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

(nati dal 1961 o negli anni precedenti); Under 18 (nati dal 2008 in avanti).

Ingresso Gratuito

I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori

(nati dal 2020 in avanti), in I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti , con un accompagnatore

(salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei , con un accompagnatore Disabili deambulanti, in tutti i settori

Promozioni

Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1.

Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita. I tagliandi per la partita sono acquistabili online al prezzo di € 10. Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo all’uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali