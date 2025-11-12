Serie C. Al via la vendita dei biglietti per Lecco-Pro Patria

I blucelesti devono risollevarsi dopo la caduta di Novara

La sfida con la Pro Patria si gioca domenica, 16 novembre, alle 17:30 al Rigamonti-Ceppi

LECCO – Il Lecco di mister Federico Valente deve dimenticarsi subito della brutta caduta esterna di Novara e ritornare a fare punti nel prossimo appuntamento di campionato che sarà domenica 16 novembre, alle 17:30, allo stadio Rigamonti-Ceppi contro la Pro Patria.

La squadra di Leandro Greco non naviga in acque felici essendo al penultimo posto in classifica a quota 9 punti, frutto di sei pareggi ed una sola vittoria. Un incontro da sottovalutare per i blucelesti che non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono tenere il passo di Vicenza e Union Brescia.

I biglietti per il match tra Lecco e Pro Patria, 14^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, sono in vendita da oggi presso i seguenti punti vedita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna, in via don Pozzi 6, a partire da venerdì 14 novembre 2025 alle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 16 novembre 2025, giorno della partita, a partire dalle 15:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

I residenti a Milano e provincia e Varese e provincia potranno acquistare i biglietti esclusivamente all’interno del Settore Ospiti. Ulteriori informazioni per quanto riguarda la vendita dei biglietti del Settore Ospiti, momentaneamente bloccata, verranno comunicate in seguito dalla società bluceleste che attende indicazioni dalla riunione del Gos di giovedì mattina.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.