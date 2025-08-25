Serie C. Al via la vendita dei biglietti per Triestina-Lecco

Triestina-Lecco si gioca sabato 30 agosto alle ore 18 al Nereo Rocco
Domani, 26 agosto, nuovo allenamento aperto ai tifosi al Rigamonti-Ceppi
LECCO – I tifosi blucelesti dopo la prima vittoria in campionato hanno recuperato fiducia nella squadra guidata da mister Federico Valente e si preparano alla prima trasferta stagionale che si disputerà al Nereo Rocco di Trieste sabato 30 agosto alle ore 18.
La Calcio Lecco è chiamata a confermarsi contro i biancorossi di Marino che sono partiti con una sconfitta di misura in trasferta contro l’Alcione Milano quindi non bisogna sottovalutarli perchè gli alabardati non vorranno di certo sfigurare davanti al proprio pubblico di casa.
I biglietti del settore ospiti per la seconda gara del campionato di Serie C SKI WIFI, Triestina-Lecco, sono in vendita sul circuito di TicketOne e in tutte le rivendite abilitate consultabili a questo link al costo di 5 euro più commissioni.
I tagliandi sono acquistabili fino alle ore 19:00 del giorno antecedente alla gara: venerdì 29 agosto. Mentre, il giorno della partita non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio i biglietti per il Settore Ospiti.
Invece domani, 26 agosto, la Calcio Lecco comunica che aprirà le porte del Rigamonti-Ceppi a tutti i tifosi che vorranno seguire dalla Tribuna l’allenamento aperto. L’accesso sarà libero direttamente dal cancello del settore Tribuna a partire dalle ore 16:45. Le porte resteranno aperte fino al termine della seduta, prevista alle 19 circa.