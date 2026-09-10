Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Lecco-Giana Erminio

Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 13 settembre al Rigamonti-Ceppi
Sfida delicata per i blucelesti contro la squadra di Gambirasio per rilanciarsi in classifica
LECCO – Voglia di riscatto per la Calcio Lecco, pronta a tornare a giocare al Rigamonti-Ceppi dopo le sfortunate trasferte di Treviso e Trento, dove sono arrivate due sconfitte all’ultimo minuto.
La squadra di mister Valente deve rialzarsi e trovare la prima vittoria in campionato. Anche la Giana Erminio arriva all’appuntamento affamata di punti, trovandosi a quota zero dopo le prime tre giornate.
Modalità di vendita
La vendita online inizia giovedì 10 settembre alle ore 16:00 sul sito Vivaticket nell’apposita sezione.
La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 11 settembre alle ore 10:30. La biglietteria è aperta venerdì 11 settembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 13 settembre, giorno della partita, a partire dalle 13:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti. È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato Vivaticket.
Prezzi
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 45
|€ 35
|TRIBUNA LATERALE
|€ 30
|€ 25
|DISTINTI
|€ 15
|€ 10
|CURVA NORD
|€ 10
|–
Riduzioni
- Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);
- Under 18 (nati dal 2008 in avanti).
Ingresso Gratuito
- I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori
- I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti, con un accompagnatore
- Disabili deambulanti, in tutti i settori
Promozioni
Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1.
Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1.
Settore Ospiti
La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita. I tagliandi di Lecco-Giana Erminio sono acquistabili online al prezzo di € 10. Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo all’uscita Lecco/Uscita Manzoni:
- 1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;
- 2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;
- 3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;
- 4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;
- Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;
- Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.
Info generali
Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino alla fine del primo tempo della gara (eccezion fatta per la Curva Sud – Settore Ospiti).
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