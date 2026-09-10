Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Lecco-Giana Erminio

Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 13 settembre al Rigamonti-Ceppi

LECCO – Voglia di riscatto per la Calcio Lecco, pronta a tornare a giocare al Rigamonti-Ceppi dopo le sfortunate trasferte di Treviso e Trento, dove sono arrivate due sconfitte all’ultimo minuto.

La squadra di mister Valente deve rialzarsi e trovare la prima vittoria in campionato. Anche la Giana Erminio arriva all’appuntamento affamata di punti, trovandosi a quota zero dopo le prime tre giornate.

Per la partita in oggetto è stato disposto dalle Autorità di Pubblica Sicurezza il divieto di vendita in tutti i settori ai residenti in provincia di Milano. La restrizione non viene applicata a chi è in possesso dell’abbonamento alla Calcio Lecco 1912 per la stagione 2026/2027.

Modalità di vendita

La vendita online inizia giovedì 10 settembre alle ore 16:00 sul sito Vivaticket nell’apposita sezione.

La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 11 settembre alle ore 10:30. La biglietteria è aperta venerdì 11 settembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 13 settembre, giorno della partita, a partire dalle 13:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti. È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato Vivaticket.

Prezzi

SETTORE INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 45 € 35 TRIBUNA LATERALE € 30 € 25 DISTINTI € 15 € 10 CURVA NORD € 10 – Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite

Riduzioni

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

(nati dal 1961 o negli anni precedenti); Under 18 (nati dal 2008 in avanti).

Ingresso Gratuito

I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori

(nati dal 2020 in avanti), in I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti , con un accompagnatore

(salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei , con un accompagnatore Disabili deambulanti, in tutti i settori

Promozioni

Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1.

Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita. I tagliandi di Lecco-Giana Erminio sono acquistabili online al prezzo di € 10. Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo all’uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali