La partita si giocherà lunedì 23 novembre, alle 20:45 al Rigamonti-Ceppi

I blucelesti vogliono continuare la striscia di risultati positivi e confermarsi in casa

LECCO – Il Lecco torna a giocare in casa al Rigamonti-Ceppi nel posticipo della 15^ giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi: il match contro il Lumezzane si giocherà lunedì, 23 novembre, alle ore 20:45. La squadra di Valente vuole tornare al successo dopo il pareggio esterno contro il Novara nell’ultimo turno.

Modalità di vendita

La vendita online inizia mercoledì 18 novembre alle ore 12:30 sul sito Vivaticket nell’apposita sezione. Mentre, la vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 6 novembre alle ore 10:30. La biglietteria è aperta venerdì 20 novembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e lunedì 23 novembre, giorno della partita, a partire dalle 18:45 e fino alle 20:45. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti. È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato di Vivaticket.

Come da comunicazione n° 555/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non sarà possibile acquistare i biglietti per la partita dopo l’orario del fischio d’inizio. L’ingresso allo stadio per chi è già in possesso del titolo d’accesso sarà comunque consentito anche dopo l’inizio del match.

Prezzi

SETTORE INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 45 € 35 TRIBUNA LATERALE € 30 € 25 DISTINTI € 15 € 10 CURVA NORD € 10 – Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite

Riduzioni

La tariffa RIDOTTO è valida in tutti i settori solo per:

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti)

(nati dal 1961 o negli anni precedenti) Under 18 (nati dal 2008 in avanti)

INGRESSO GRATUITO

Hanno ingresso gratuito:

I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori

(nati dal 2020 in avanti), in I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti , con un accompagnatore

(salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei , con un accompagnatore Disabili deambulanti, in tutti i settori

Promozioni

Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1. Per il pacchetto famiglia, selezionare 2 interi, 1 ridotto e 1 “Ridotto Family”.

Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1. Per la promozione amici, selezionare 3 biglietti (interi o ridotti indifferente) ed 1 “Ridotto Amici”.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita.

I tagliandi sono acquistabili online

Il prezzo del biglietto sarà di € 10

Indicazioni per raggiungere lo stadio:

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei

Info Generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.