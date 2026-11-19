La partita si giocherà lunedì 23 novembre, alle 20:45 al Rigamonti-Ceppi
I blucelesti vogliono continuare la striscia di risultati positivi e confermarsi in casa
LECCO – Il Lecco torna a giocare in casa al Rigamonti-Ceppi nel posticipo della 15^ giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi: il match contro il Lumezzane si giocherà lunedì, 23 novembre, alle ore 20:45. La squadra di Valente vuole tornare al successo dopo il pareggio esterno contro il Novara nell’ultimo turno.
Modalità di vendita
La vendita online inizia mercoledì 18 novembre alle ore 12:30 sul sito Vivaticket nell’apposita sezione. Mentre, la vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 6 novembre alle ore 10:30. La biglietteria è aperta venerdì 20 novembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e lunedì 23 novembre, giorno della partita, a partire dalle 18:45 e fino alle 20:45. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti. È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato di Vivaticket.
Come da comunicazione n° 555/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non sarà possibile acquistare i biglietti per la partita dopo l’orario del fischio d’inizio. L’ingresso allo stadio per chi è già in possesso del titolo d’accesso sarà comunque consentito anche dopo l’inizio del match.
Prezzi
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 45
|€ 35
|TRIBUNA LATERALE
|€ 30
|€ 25
|DISTINTI
|€ 15
|€ 10
|CURVA NORD
|€ 10
|–
Riduzioni
La tariffa RIDOTTO è valida in tutti i settori solo per:
- Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti)
- Under 18 (nati dal 2008 in avanti)
INGRESSO GRATUITO
Hanno ingresso gratuito:
- I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori
- I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti, con un accompagnatore
- Disabili deambulanti, in tutti i settori
Promozioni
Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1. Per il pacchetto famiglia, selezionare 2 interi, 1 ridotto e 1 “Ridotto Family”.
Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1. Per la promozione amici, selezionare 3 biglietti (interi o ridotti indifferente) ed 1 “Ridotto Amici”.
Settore Ospiti
La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita.
- I tagliandi sono acquistabili online
- Il prezzo del biglietto sarà di € 10
Indicazioni per raggiungere lo stadio:
- Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni
- 1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo
- 2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia
- 3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa
- 4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi
- Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco
- Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei
Info Generali
Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.
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