Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Lecco-Ospitaletto

I blucelesti hanno subito la possibilità di riscattarsi contro la squadra di Quaresmini

Lecco-Ospitaletto si gioca sabato sera alle 21 al Rigamonti-Ceppi

LECCO – La Calcio Lecco ritorna a giocare per la prima giornata del Girone A di Serie C tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi. Cambia la competizione ma non l’avversario che sarà nuovamente l’Ospitaletto Franciacorta, certo ci si augura un finale diverso dopo la sconfitta subita nel primo turno di Coppa Italia di categoria.

I biglietti per la gara Lecco-Ospitaletto sono in vendita nelle seguenti modalità:

Online, sul sito di Etes ;

; Biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6) da venerdì 22 agosto dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e sabato 23 agosto, giorno della partita, a partire dalle 19:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.