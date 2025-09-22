Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Pro Vercelli-Lecco

Pro Vercelli-Lecco si gioca giovedì 25 settembre, alle 20:45, allo stadio Silvio Piola

Blucelesti in campo per mantenere la vetta della classifica

LECCO – Chiuso il capitolo Trento con la splendida vittoria interna per 3-1 al Rigamonti-Ceppi, il Lecco di mister Federico Valente si appresta a tornare in campo per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C 25/26. I blucelesti sfideranno la Pro Vercelli giovedì sera, alle 20:45, allo stadio Silvio Piola.

La formazione del tecnico Michele Santoni è attualmente al quinto posto in classifica, a nove punti, e nell’ultimo turno di campionato è tornata a vincere contro il Novara dopo due sconfitte consecutive. Una sfida da non sottovalutare per il Lecco soprattutto per non lasciarsi sfuggire la vetta della del Girone A che, al momento, condivide con il Vicenza che giocherà in contemporanea sul campo della Dolomiti Bellunesi.

I biglietti per il match tra Pro Vercelli-Lecco, valido per la 6^ giornata di Serie C Sky Wifi, sono in vendita:

Online sul circuito Vivaticket al seguente link;

al seguente link; In tutte le rivendite autorizzate consultabili a questo link.

Il costo del tagliando per il settore ospiti è di 5 euro più commissioni. I biglietti sono acquistabili fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara: mercoledì 24 settembre. Non sarà possibile comprare i biglietti presso i botteghini dello stadio il giorno della gara.