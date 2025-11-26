Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Vicenza-Lecco

Lo scontro al vertice tra prima e seconda del Girone A si gioca il 30 novembre, alle 14.30, allo stadio Menti

La capienza del settore ospiti è pari a 600 posti

LECCO – Il Lecco di Valente reduce dalla sconfitta interna contro il Cittadella ma autore di un’ottima prestazione si prepara ad affrontare la capolista del Girone A, il Vicenza di Fabio Gallo. La squadra biancorossa sta facendo un campionato a sé contraddistinto da 12 vittorie e 3 pareggi che gli hanno fruttato, in quindici partite giocate, ben 39 punti e la vetta in solitaria della classifica.

Il Lecco al secondo posto della graduatoria con 30 punti sta crescendo per la mole di gioco creata nelle ultime gare e può mettere in difficoltà la formazione veneta che nell’ultimo turno ha pareggiato in trasferta contro l’Union Brescia di Aimo Diana.

I biglietti per la sfida tra Vicenza-Lecco, valida per la 16ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26, sono in vendita sul sito di TicketOne e in tutte le rivendite abilitate e saranno acquistabili fino alle 19 di sabato 29 novembre, giorno antecedente la partita.

Il costo del singolo biglietto per il Settore Ospiti è il seguente:

Intero: € 20,00 + 0,50 diritti di prevendita

+ 0,50 diritti di prevendita Ridotto donne e Over 65 (nati prima del 31/12/1960): € 17,00 + 0,50 diritti di prevendita

+ 0,50 diritti di prevendita Ridotto Under 18 (nati dopo il 01/01/2007): € 13,00 + 0,50 diritti di prevendita

+ 0,50 diritti di prevendita Ridotto Under 10 (nati dopo il 01/01/2015): € 13,00 + 0,50 diritti di prevendita

Il giorno della gara non è possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.