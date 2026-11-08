Serie C. Basket Lecco, terza sconfitta di fila

Sconfitta 72-58 a Mantova
17 punti per Francesco Castagna
MANTOVA – Non si arresta la striscia negativa del Basket Lecco. Con la sconfitta contro il San Pio X Mantova i lariani sono giunti al terzo ko consecutivo.
Nel primo tempo le formazioni si danno battaglia. I lariani mettono più volte il muso avanti, ma pagano alcune ingenuità e l’aver lasciato troppo spazio a rimbalzo offensivo ai rivali (38-32).
Il Basket Lecco del terzo quarto è combattivo, nonostante le percentuali basse nel tiro da oltre l’arco dei tre punti. I lariani restano in partita fino a quattro minuti dalla fine del match, poi cedono subendo un punteggio fin troppo punitivo (72-58).
Miglior marcatore Francesco Castagna con 17 punti.
“Purtroppo se non facciamo canestro da fuori diventiamo vulnerabili, la differenza arriva da lì, dobbiamo migliorare nel leggere i momenti del match – dichiara coach Meneguzzo – peccato perché eravamo in partita fino a quattro minuti dalla fine del match””
SAN PIO X MANTOVA – BASKET LECCO 72-58
PARZIALI: 17-16; 38-32; 55-51
LECCO: Castelli 2, Jakimovsky 15, Castagna 17, Ferrari 4, Moscatelli 5, Viganò 10, Cherubini 5, Nikoci, Clerici ne, Scola ne, Stucchi ne. All. Meneguzzo. All. Meneguzzo.
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