Serie C. “Botta e risposta” tra Lecco e Brescia: la sfida al Rigamonti-Ceppi termina 2-2

Le reti di Capello e del neo entrato Casarotto non bastano agli uomini di Valente per chiudere la gara

In gol Capello (L) al 13′, risponde Casasola (B) al 73′, Casarotto (L) al 91′, nuovo pareggio del Brescia al 97′ con Spagnoli (B)

LECCO – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai blucelesti ma che suggella una prestazione di carattere, giocata a ritmi altissimi e decisa soltanto negli ultimi istanti di recupero.

Allo stadio Rigamonti-Ceppi va in scena una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena tra il Lecco di Federico Valente e l’Union Brescia di Eugenio Corini, che si chiude sul punteggio di 2-2. Un confronto intenso, caratterizzato da legni, occasioni da rete e interventi del FVS che hanno tenuto il pubblico in sospeso fino al triplice fischio.

Ottime le prestazioni degli attaccanti sia quelle dei due titolari, Murillo e Capello, e quelle dei subentranti, Fasan e Casarotto, che hanno dato nuovo ritmo al Lecco visto finora. Si riparte da una prestazione decisamente positiva contro la seconda della classe, la prossima gara sarà di nuovo in casa contro l’Alcione Milano.

Mister Federico Valente sceglie Vettorel in porta, davanti a lui Rizzo, Comi e Arena. A centrocampo Urso, Mallamo, Metlika e Manetti. Pellegrino trequartista dietro le due punte Capello, Murillo.

Sul fronte opposto mister Eugenio Corini schiera il 3-4-2-1 con Zacchi in porta, in difesa Sorensen, Silvestri e Armati. In mediana Casasola, Mercati, Zennaro e Boci; Balestrero e Rizzo Pinna dietro l’unica punta Crespi.

Cronaca

Partita viva al Rigamonti-Ceppi, l’Union Brescia parte subito all’attacco e ci prova al 5′ con la punizione dal limite di Rizzo Pinna (B) deviata in angolo dalla difesa del Lecco. Grande ripartenza dei blucelesti al 12′: Urso (L) lancia Murillo (L) che si trova da solo di fronte a Zacchi (B) che devia la palla ma sulla ribattuta arriva Capello (L) che la mette in rete alla sua prima presenza da titolare.

Lecco ancora in avanti al 16′ con la conclusione da fuori di Mallamo (L) che però finisce alta. Dall’altra parte incursione centrale di Crespi (B), al 20′, steso in area la momento del tiro da Mallamo (L), per l’arbitro è rigore ma Valente chiama Di Mario al FVS. Dopo la revisione il direttore di gara conferma la sua decisione: al 25′ dal dischetto va a Crespi (B) che la spara in tribuna.

I padroni di casa vanno di nuovo vicino al gol al 28′ con Murillo (L) che raccoglie in area piccola il cross dalla destra di Rizzo (L) ma la sua girata è troppo debole e finisce tra le mani di Zacchi (B). Il Brescia risponde con il tiro da fuori di Balestrero (B) che la mette alta.

A fine primo tempo il Lecco soffre la pressione alta e prova a giocare in ripartenza con le incursioni di Murillo. Gol annullato al Lecco al 43′ per fuorigioco di Manetti (L) dopo il palo centrato da Metlika (L).

Bella partita al Rigamonti-Ceppi, con il Brescia che le tenta tutte per trovare il pareggio ma il Lecco chiude bene e riparte veloce con Murillo e Capello che creano non poche preoccupazioni alla retroguardia ospite.

Secondo Tempo

In apertura colpo di testa pericolo del neo entrato Spagnoli (B), la palla fine alta di poco. Al 50′ il Lecco ci prova dalla distanza con il tiro di Urso (L), Zacchi (B) manda in angolo. Anche Murillo (L) ci prova ma il suo tiro fine lontano dalla porta bresciana. Triplo cambio offensivo per il Lecco: dentro Fasan, Casarotto e Bonaiti per Capello, Murillo e Pellegrino.

Subito occasione per Fasan (L) al 65′ ma l’uscita di Zacchi (B) salva il Brescia. All’improvviso la squadra di Corini trova il gol del pareggio da corner con il colpo di testa di Casasola (B), difesa bluceleste troppo ferma in copertura. Al 35′ possibile rigore per il Lecco, l’arbitro rivede l’azione dall’FVS ma non concede il calcio dal dischetto per i blucelesti.

Al 86′ il Brescia ci prova con l’incursione di Pellegrino (B) dalla sinistra, ma Rizzo (L) contrasta bene l’attaccante ospite. Al 91′ angolo per il Lecco: la palla respinta dalla difesa dell’Union Brescia arriva sui piedi di Casarotto (L) che con un grande tiro a giro la mette alle spalle di Zacchi (B).

Nel finale da brividi il Brescia trova di nuovo il gol al 97′ con il colpo di testa di Spagnoli (B) da due passi che buca la porta difesa da Vettorel (L).

Tabellino

LECCO (3-4-1-2): Vettorel; Rizzo, Comi, Arena; Urso (70′ Anastasini), Mallamo, Metlika, Manetti (75′ Litti); Pellegrino (63′ Bonaiti); Capello (63′ Casarotto), Murillo (63′ Fasan). All. Valente

UNION BRESCIA (3-4-2-1) Zacchi; Sorensen, Silvestri, Armati (46′ Armati); Casasola, Mercati (61′ Frigerio), Zennaro (18′ A.Mallamo), Boci; Balestrero, Rizzo Pinna (87′ Lamesta); Crespi (61′ Pellegrini). All. Corini

Marcatori: 13′ Capello (L), 73′ Casasola (B), 91′ Casarotto (L), 97′ Spagnoli (B)

Arbitro: Di Mario di Ciampino coadiuvato da Mastrosimone di Rimini e Signorelli di Paola, quarto ufficiale Toro di Catania, al FVS Bernasso di Milano

Ammoniti: Armati (B), Urso (L), Crespi (B), Silvestri (B), Spagnoli (B), Casarotto (L)

Espulsi: