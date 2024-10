Serie C. Chiusa la Curva Sud del Rigamonti-Ceppi per i tifosi del Renate

L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha disposto la chiusura della Curva Sud per il match Lecco-Renate

La formazione bluceleste deve comunque farsi trovare pronta per ritrovare la vittoria

LECCO – A soli due giorni dal match Lecco-Renate che si disputerà venerdì sera al Rigamonti-Ceppi arriva una brutta notizia per i tifosi ospiti. Infatti, è stata disposta dall’Autorità di Pubblica Sicurezza la chiusura della Curva Sud dello stadio per la partita valida per l’8ª giornata di Serie C.

Un peccato per i tanti tifosi ospiti che probabilmente sarebbe venuti in molti data la vicinanza con Lecco. Questi, però, potranno acquistare biglietti negli altri settori dello stadio. Nonostante ciò, sarà una partita importante per la formazione bluceleste che deve ritrovare fiducia dopo sconfitta subita contro la Pro Vercelli nell’ultimo turno in campionato.

E lo sarà anche per il Renate di Foschi che conosce bene la realtà lecchese e sicuramente non vorrà sfigurare in quello che è stato il suo stadio. Inoltre, la formazione della provincia di Lecco deve riprendersi dalle due sconfitte subite nelle ultime due giornate per dare anch’essi un segnale ai propri tifosi.