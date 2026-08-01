Serie C. Date e orari dalla 1^ all’8^ giornata. Debutto casalingo per il Lecco

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
Calcio Lecco Serie C curva nord

La prima gara dei blucelesti sarà sabato 22 agosto alle 21 contro l’Arzignano

Il turno infrasettimanale si gioca giovedì, 17 settembre, alle 18.30

LECCO – La Lega Pro ha diramato date e orari delle partite della Serie C 2026/27 dalla 1^ alla 8^ giornata di campionato. Diverse partite serali per il Lecco di Valente che domani incontrerà in amichevole l’Hellas Verona a Villafranca.

  • 1ª GIORNATA: Lecco-Arzignano Valchiampo: sabato 22 agosto alle 21:00;
  • 2ª GIORNATA: Treviso-Lecco: lunedì 31 agosto alle 21:00;
  • 3ª GIORNATA: Trento-Lecco: lunedì 7 settembre alle 21:00;
  • 4ª GIORNATA: Lecco- Giana Erminio: domenica 13 settembre alle 15:00;
  • 5ª GIORNATA: Desenzano-Lecco: giovedì 17 settembre alle 18:30;
  • 6ª GIORNATA: Lecco-Pergolettese: domenica 20 settembre alle 20:30;
  • 7ª GIORNATA: Cittadella-Lecco: sabato 26 settembre alle 20:30;
  • 8ª GIORNATA: LeccoUnion Brescia: domenica 4 ottobre alle 12:30.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA