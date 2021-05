I toscani si impongono con quattro reti nella ripresa (1-4)

Clamoroso il tracollo dei blucelesti: si preannunciano forti scossoni

LECCO – Quest’oggi sarebbe bastato anche il pareggio alla Calcio Lecco nello scontro diretto giocato al “Rigamonti-Ceppi” contro il Grosseto per superare il 1° turno playoff. Il verdetto finale dice parla però di un clamoroso tracollo dei blucelesti, battuti 4-1 dalla formazione toscana.

La pesante sconfitta porta dunque all’eliminazione della formazione di D’Agostino. E’ ora lecito aspettarsi forti scossoni sia a livello tecnico che societario.

Primo tempo equilibrato

In avvio sono i blucelesti a fare la partita ma di vere occasioni da rete faticano a crearne. Il primo a provarci, al quarto d’ora, è Bolzoni con Barosi che è attento e risponde presente. Il Grosseto risponde con un tiro di Moscati sul quale Borsellini se la cava in qualche modo.

Poco dopo la mezz’ora i toscani si rendono pericolosi in contropiede ma la conclusione di Sicurella termina alta sopra la traversa. L’occasione da rete più grossa di tutto il primo tempo arriva allo scadere ed è il Lecco ad averla: la palla arriva in area piccola dove Capogna colpisce di testa senza però inquadrare la porta.

Tracollo totale

Il secondo tempo si apre come peggio non si potrebbe per il Lecco. Passano infatti solamente tre minuti dall’avvio della ripresa e Raimo colpisce con un mancino da fuori area, forte e preciso, che non lascia scampo a Borsellini.

Dopo la rete subita D’Agostino prova subito a scuotere i suoi col doppio ingresso di Mangni e Marotta, in ragione di Nannini e Lora. Al 65′ è proprio il neoentratro Mangni ad impegnare Barosi, il quale blocca la sfera in due tempi. Passano solamente tre minuti e Campeol respinge in area con la mano un tiro di Cauz. Il direttore di gara non ha dubbi e decreta il rigore in favore del Lecco: dagli undici metri calcia Iocolano che freddamente pareggia i conti.

Quando la partita sembra tornare sui binari giusti per il Lecco ecco il Grossetto colpisce nuovamente. E’ il 73′ quando Sicurella batte Borsellini in uscita con un tocco di punta dopo un’imbucata verticale. Al 77′ i toscani mancano il colpo del ko, col neoentrato Kraja che sciupa a tu per tu con Borsellini.

Nel finale il Lecco prova disperatamente il tutto per tutto e all’85’ sfiora il gol del pareggio con Iocolano. La rete invece arriva sul fronte d’attacco opposto; al 90′ Merola chiude i conti fissando il risultato sul 3-1. Nel terzo minuto di extra-time lo stesso Merola cala il poker, condannando il Lecco ad un finale di stagione amarissimo.

Tabellino

LECCO – GROSSETO 1-4: Raimo (G) 48′, Iocolano (L) rig. 70′, Sicurella (G) 73′, Merola (G) 90′ e 93′.

LECCO: Borsellini, Celjak, Merli Sala, Cauz, Azzi, Lora (Marotta 56′), Bolzoni, Masini (Nesta 80′), Nannini (Mangni 56′), Azzi, Iocolano, Capogna (Emmausso 80′). A disp.: Pulze, Bonadeo, Malinverno, Malinverno, Purro, Emmausso, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Capoferri. All. D’Agostino.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Polidori, Ciolli, Campeol (Simeoni 71′), Piccoli (Kalaj 58′), Cretella (Fratini 76′), Vrdoljak, Sicurella, Galligani, Moscati (Merola 58′), Sicurella (Kraja 76′). A disp.: Chiorra, Giannò, Gorelli, Russo, Consonni, Scaffidi. All. Magrini.

ARBITRO: Sig. Pashuku di Albano Laziale