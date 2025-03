Serie C. Furlan regala il pareggio al Lecco: contro l’Alcione finisce 0-0

Terzo pareggio consecutivo per il Lecco che non si smuove dal 15° posto in classifica

Furlan nel finale salva il risultato parando il rigore su Samele

SESTO SAN GIOVANNI – La sfida tra Alcione Milano e Lecco finisce con il terzo pareggio consecutivo a reti inviolate per la squadra di mister Valente. Un punto che di fatto non muove la classifica dei blucelesti che rimangono al 15° posto mantenendo invariato il distacco di tre punti sulla Pro Vercelli che è la prima squadra in zona play-out.

Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni va in scena una partita a tinte fosche per il Lecco che nonostante la partenza sprint si dimostra poco cinico e non riesce a punire l’Alcione Milano in uno dei tanti errori difensivi commessi dalla squadra di Cusatis in apertura di gara. Poi i padroni di casa si riassettano e trovano le giuste geometrie per controllare buona parte del match.

Nella ripresa il Lecco soffre e fatica a costruire gioco, l’Alcione ha invece diverse chances per passare in vantaggio tra cui un rigore all’87’ sbagliato da Samele, complice la splendida parta di Furlan coi piedi regala al Lecco quanto meno il pareggio. Da segnalale l’ennesima prova sopra le righe dell’estremo difensore bluceleste, come quella di Cavallini che oggi ha esordito come titolare facendo un ottimo lavoro sulla fascia sinistra come un veterano.

Mister Valente schiera un Lecco diverso dalle ultime uscite: Martic fuori all’ultimo per un’influenza intestinale lascia il posto a Polito sulla sinistra, al fianco di Battistini e Ferrini in difesa. A centrocampo esordio dal primo minuto della coppia Marino-Zanellato, Cavallini titolare sulla fascia sinistra e Kritta sulla destra. Davanti Galenadro torna dal primo minuto al fianco di Sene e Sipos.

Sul fronte opposto, Cusatis schiera il 4-3-1-2 con Agazzi tra i pali, in difesa Chierichetti, Pirola, Stabile e Dimarco. Centrocampo leggero a tre con Bright, Renault e Bonaiti davanti a loro il trequartista Invernizzi. In attacco la coppia pesante formata da Palombi e Marconi.

Cronaca

Buon Lecco nei primi minuti gare che prova ad impostare il gioco e schiacciare l’Alcione nella propria metà campo grazie soprattutto all’azione degli esterni alti che mettono in area diversi palloni pericolosi per trovare uno dei tre attaccanti. Al 5′ bella azione di Cavallini (L) sulla sinistra che mette in mezzo un pallone al bacio per la testa di Sene (L) che, però, viene anticipato di un soffio da Agazzi (A) in uscita alta.

La prima iniziativa dei padroni di casa arriva all’8′ con il tiro a giro di Morselli (A) che non si abbassa. Grande occasione del Lecco al 18′: angolo di Marino (L) per il centro dell’area piccola, i difensori avversari provano ad allontanarla ma Sipos (L) li anticipa inventandosi una semi rovesciata, Agazzi (A) in tuffo ci mette una pezza.

Al 20′ i blucelesti rischiano di prendere un rigore per fallo in area di Ferrini (L) su Marconi (A) ma, per l’arbitro non si sono gli estremi per convalidare il penalty. L’Alcione si fa vedere al 30′ con il tiro potente di Brigth (A) ma, Furlan (L) con un super intervento salva la propria porta.

Crescono i padroni di casa nel finale di tempo e al 37′ sugli sviluppi di un angolo vanno vicino al gol ma, Cavallini (A) si immola sulla linea di porta sul tiro di Reanult (A). Un minuto dopo altra occasione per l’Alcione con una punizione dalla trequarti: Morselli (A) posizionato appena fuori area tenta il tacco per sorprendere Furlan (L) che ancora una volta risponde presente.

I blucelesti hanno spinto bene nei primi trenta minuti del primo tempo, ma senza trovare la rete del vantaggio. L’Alcione partito basso a difesa della propria porta ha pian piano preso campo ed insidiato la metà campo avversaria rischiando più di una volta di siglare la rete dell’1-0. Valente deve sistemare qualcosa nell’intervallo per dare maggiore equilibrio alla fase difensiva.

Secondo Tempo

Maggiore dinamismo del Lecco ad inizio ripresa, ma manca il guizzo vincente per trovare la rete, Zanellato (A) prova ad inventare al 54′ una balla lunga per Sene (A) che perde però il duello in velocità contro Pirola (A). Al 60′, il direttore di gara Di Mario interrompe per alcuni minuti la partita perchè dal settore ospiti vengono gettati dei conetti da allenamento sul terreno di gioco.

Primi cambi per il Lecco al 61′: dentro Di Dio e Di Gesù per Cavallini e Zanellato, e Kritta torna a giocare sulla sua corsia preferita quella sinistra. I blucelesti pasticciano sulla propria trequarti prima con Di Gesù e poi Battistini in disimpegno, al 63′ la palla arriva sui piedi di Invernizzi (A) che tenta il diagonale, Furlan (L) chiude bene sul primo palo.

Il Lecco si rivede finalmente nella metà campo milanese al 72′ con il cross di Marino (L) per Sipos (L) allunga palla fuori area per Di Dio (L) che controlla in due tempi ma apre troppo il piattone e la palla finisce a lato.

Al’77’, nuovo pericolo per il Lecco da calcio d’angolo a sfavore: Furlan (L) salva su Brigth (A), la palla arriva fuori area dove Renault (A) di prima calcia e sfiora il palo. Il Lecco soffre e all’81’ l’Alcione va vicino al gol con il diagonale di Chierichetti (A), il portiere bluceleste chiude con un miracolo il primo palo.

Al 87′ viene commesso un ingenuo fallo in area di Attys (L) su Chierichetti (A) e questa volta l’arbitro concede il rigore: dal dischetto va Samele (A) che tira potente ma centrale così Furlan (L) la para coi piedi.

Non un bel Lecco quello della ripresa che si è dovuto difendere contro un ordinato Alcione che ha saputo impostare in maniera semplice che ha messo in difficoltà la difesa bluceleste, in affanno soprattutto sulla fascia sinistra dove sono arrivati i maggiori pericoli nel secondo tempo.

Tabellino

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti, Pirola, Stabile, Dimarco; Bright (89′ Renault, Bonaiti; Invernizzi (89′ Acella); Morselli (68′ Palombi), Marconi (71′ Samele). All. Cusatis

LECCO (3-4-3): Furlan; Polito, Battistini, Ferrini; Kritta, Zanellato (61′ Di Gesù), Marino, Cavallini (61′ Di Dio); Galeandro (75′ Anderson), Sipos, Sene (75′ Attys). All. Valente

Marcatori:

Arbitro: Di Mario di Ciampino coadiuvato da Fabrizi di Frosinone e Fenzi di Treviso; quarto ufficiale Melloni di Modena.

Ammoniti: Zanellato (L), Kritta (L), Invernizzi (A), Marconi (A)

Espulsi:

Classifica

Padova 72

Vicenza 70

FeralpiSalò 59

Trento 47

AlbinoLeffe 47

Virtus Verona 46

Giana Erminio 46

Renate 44

Atalante U23 43

Alcione Milano 42

Novara 42

Pergolettese 39

Lumezzane 38

Arzignano 38

Lecco 35

Pro Vercelli 32

Triestina 30

Pro Patria 26

Caldiero Terme 22

Union Clodiense 18