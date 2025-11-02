Serie C. Goleada al Rigamonti-Ceppi: il Lecco travolge 5-1 l’Arzignano

Il Lecco vince e convince contro la squadra di Bianchini

In gol 14′ Sipos (L), 20′ Frigerio (L), 26′ Kritta (L), 29′ Rossoni (A), 40′ Zanellato (L) e Galeandro al 68′

LECCO – Il Lecco conquista un’agevole vittoria al Rigamonti-Ceppi contro un inconsistente Arzignano Valchiampo che subisce il predominio bluceleste. Nel primo tempo non c’è gara e la squadra di Valente lo chiude addirittura sul 4-1, mentre nella ripresa gli ospiti provano a creare gioco ma i padroni di casa chiudono tutti gli spazi. Il Lecco tiene il passo di Union Brescia e Vicenza ai vertici del Girone A di Serie C.

Mister Federico Valente sceglie Furlan tra i pali, al posto di Marrone infortunato mette dal primo minuto Mihali sulla fascia di destra con Tanco al centro e Romani a sinistra. A centrocampo a Rizzo a destra, Zanellato e Metlika al centro, e sulla sinistra Kritta. Davanti Mallamo e Frigerio a supporto di Sipos.

Sul fronte opposto Bianchini schiera Manfrin in porta, difesa a quattro con Rossoni, Coppola, Boffelli e Bernardi; a centrocampo Lakti, Bianchi e Castegnaro; trequartista Chiarello dietro Mattioli e Nanni.

Cronaca

Partono aggressivi gli ospiti che provano al 3′ a mettere il Lecco subito in difficoltà sulla fascia destra ma Mallamo (L) chiude bene la diagonale difensiva. I blucelesti rispondono un minuto dopo con il bel inserimento di Kritta (L) che però ritarda troppo la conclusione in porta. Il Lecco ci prova ancora dalla fascia sinistra, al 7′, con il cross tagliato di Kritta (L), Sipos (L) manca di poco l’impatto con la palla.

I padroni di casa passano in vantaggio al 14′ con la bella combinazione in verticale tra Frigerio (L) e Metlika (L), la palla arriva sui piedi di piedi di Sipos (L) che la mette in diagonale nell’angolino basso alla sinistra di Manfrin (S).

Il Lecco prende in mano le redini del gioco e raddoppia con una grande azione da quinto a quinto: al 20′ Rizzo (L) trova dall’altra parte opposta Kritta (L) che la mette di prima al centro dell’area per il taglio centrale di Frigerio (L) che segna la sua prima rete in campionato. L’Arzignano risponde di rabbia da calcio d’angolo con tiro di Rossoni (A) al 22′, su cui Furlan (L) risponde presente.

I blucelesti la fanno da padrone e prima sfiorano il tris con in tiro di Romani (L) dal limite che esce di poco a lato e poi al 26′ trovano il terzo gol con il diagonale vincente da fuori area di Kritta (L). I veneti reagiscono con l’imbeccata in area per Castegnaro (A) su cui Mihali (L) chiude con i tempi giusti.

Al 29′, l’Arzignano accorcia le distanze da calcio d’angolo: palla al centro per Rossoni (A) che completamente dimenticato dalla difesa bluceleste calcia di prima e trova il gol del 3-1. Il Lecco torna a gestire la partita spingendosi con continuità nella metà campo gialloazzurra. Al 39′, sponda di Sipos (L) per Zanellato (L) che calcia dalla lunetta dell’area di rigore e buca per la quarta volta la porta difesa da Manfrin (A).

Un primo tempo completamente a tinte blucelesti che si chiude sul 4-1 per la squadra di Valente la cui unica distrazione è stata su un calcio da fermo. La squadra di casa è in completo controllo della partita, e il mister potrebbe nella ripresa far respirare alcuni dei titolarissimi.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi undici del primo tempo, gli ospiti provano a spingersi maggiormente in avanti per evitare un’imbarcata ma è il Lecco a rendersi pericoloso per primo al 51′: cross dalla sinistra di Kritta (L) per Sipos (L) che calcia di prima da distanza ravvicinata, Manfrin (A) in tuffo la mette fuori.

Al 56′ il Lecco pasticcia in area e Tanco (L) commette fallo da rigore su Lakti (A), dal dischetto ci va Mattioli (A) che sbaglia clamorosamente scivolando al momento del tiro. Il Lecco non si ferma e al 68′ segna il quinto gol della partita: discesa di Rizzo (L) sulla destra che crossa in mezzo per Galeandro (L) che appena entrato insacca in rete alle spalle di Manfrin (A).

La squadra ospite si porta avanti ma, il Lecco chiude tutti gli spazi in difesa e prova a partire veloce in ripartenza. La partita si conclude sul punteggio di 5-1 e le forze in campo rispecchia la classifica del Girone A, il Lecco continua la sua marcia ai primi posti mentre l’Arzignano rimane nella zona calda in piena zona play-out.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Mihali, Tanco, Romani; Rizzo (79′ Alaoui), Zanellato (86′ Anastasini), Metlika, Mallamo (64′ Bonaiti), Kritta; Frigerio (64′ Galeandro); Sipos (86′ Ndongue). All. Valente

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Manfrin; Rossoni (83′ Boccia), Coppola, Boffelli, Bernardi (68′ Toniolo); Lakti, Bianchi (83′ Moretti), Castegnaro; Chiarello (88′ Damiani); Mattioli (83′ Moretti), Nanni. All. Bianchini

Marcatori: 14′ Sipos (L), 20′ Frigerio (L), 26′ Kritta (L), 29′ Rossoni (A), 40′ Zanellato (L), 68′ Galeandro

Arbitro: Vogliacco di Bari coadiuvato da Palermo di Pisa e Giordano di Collegno, quarto ufficiale Cerea di Bergamo. Al FVS Cadirola di Milano

Ammoniti: Tanco (L), Lakti (A), Moretti (A)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 32

Union Brescia 27

Lecco 27

Inter U23 19

Cittadella 18

Alcione Milano 18

Trento 16

Pro Vercelli 16

Renate 14

Dolomiti Bellunesi 13

Pergolettese 13

AlbinoLeffe 12

Giana Erminio 12

Novara 12

Virtus Verona 11

Ospitaletto 10

Arzignano 10

Lumezzane 9

Pro Patria 8

Triestina -10