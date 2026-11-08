Serie C. Goleada del Lecco al Rigamonti-Ceppi: Juventus Next Gen battuta 4-0

I blucelesti tornano a vincere in casa e mettono a segno il secondo 4-0 consecutivo

In gol Casarotto al 6′, raddoppia Capello al 50′, tris di Manetti al 56′ e poker firmato da Murillo al 71′

LECCO – Una prestazione da incorniciare per il Lecco di Valente che, finalmente, dopo quasi due mesi, torna alla vittoria casalinga con un risultato che non ammette repliche. I blucelesti travolgono la Juventus Next Gen 4-0. A decidere la sfida sono le reti di Casarotto in avvio, Capello a inizio ripresa, Manetti e del neoentrato Murillo che chiudono i conti in un secondo tempo a senso unico.

Mister Federico Valente sceglie la stessa formazione di settimana scorsa, eccezion fatta per Arena al posto di Comi al centro della difesa al suo fianco Rizzo e Sidler. A centrocampo Urso, Metlika, Mallano e Manetti. Capello e Pellegrino sulla linea della trequarti dietro a Casarotto.

Sul fronte opposto mister Massimo Brambilla schiera Mangiapoco in porta, davanti a lui Turco, Corradi e Van Aarle. Centrocampo a cinque con Leone, Owusu, Grelaud, Ripani, e Pagnucco. Davanti la coppia formata da Merola e Durmisi.

Cronaca

Un minuto di silenzio ad inizio gara per la morte sul campo del calciatore Jesus De Miguel. Dopo appena cinque minuti di gioco il Lecco passa in vantaggio con Casarotto (L) che dribbla due giocatori al limite dell’area e spiazza Mangiapoco (J) mettendo la palla in rete.

Al 9′, ancora Casarotto (L) ci prova al volo da posizione defilata sfiorando il palo alla sinistra del portiere bianconero. La Juve ci prova con il tiro a giro dalla sinistra di Pagnucco (J) al16′ che esce di poco a lato. Bello scambio dal limite dei blucelesti al 21′ con Mallamo (L) che va al tiro, la palla sfiora la traversa.

Alla mezz’ora Juventus si gioca una card all’FVS per un possibile rigore a favore, ma l’arbitro conferma la sua decisione e ammonisce Pagnucco per simulazione. Il Lecco ci prova da angolo ma la conclusione di Mallamo viene respinta dalla difesa avversaria.

Al 40′ la Juventus va vicino al pareggio con la grande girata in area di Grelaud (J), Vettorel (L) risponde con bella parata d’istinto che mette la palla in angolo. Anche Durmisi (J) ci prova da angolo ma sbaglia clamorosamente sotto rete mettendo la palla sull’esterno della rete.

Il Lecco nei primi trenta minuti ha gestito bene la partita sprecando alcune occasioni per firmare il raddoppio, la Juventus Next Gen è cresciuta col passare dei minuti sfruttando gli spazi concessi dai padroni di casa. Bisogna dare maggiore consistenza a centrocampo per evitare brutte sorprese nella ripresa.

Secondo Tempo

Il Lecco trova il raddoppio ancora ad inizio ripresa al 50′: Pellegrino (L) vince il contrasto con Corradi (J) e calcia in porta, sulla respinta sulla linea arriva Capello (L) che la mette in porta. La panchina della Juventus chiama l’arbitro all’FVS che conferma il gol.

La Juventus Next Gen risponde con la discesa di Durmisi (J) il suo tiro finisce alto. Il Lecco firma il tris al 56′ con il grande assist di Casarotto (L) da centrocampo per la verticalizzazione di Manetti (L) che scarta il portiere e appoggia la palla in rete.

Bella azione dei padroni di casa al 65′, Pellegrino (L) si infila bene in area ma non trova compagni in area piccola. Il Lecco spinge ancora approfittando delle incertezze difensive della Juve: Urso (L) colpisce la traversa a porta vuota, sulla respinta arriva Murillo (L) che segna il gol del 4-0.

La squadra di Valente ci prova ancora al 86′ cross centrale di Murillo (L) per Moutassime (L) che calcia addosso al difensore avversario. I bianconeri cercano il gol della bandiera al 91′ con il tiro di Konaté (J) che si spegne sul fondo.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Arena, Sidler; Urso, Metlika, Mallano, Manetti (69′ Litti); Capello (69′ Moutassime), Pellegrino (85′ Bonaiti); Casarotto (69′ Murillo). All. Valente

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Turco, Corradi, Van Aarle (46′ Rizzo); Leone (46′ Konaté), Owusu, Grelaud, Ripani, Pagnucco; Merola, Durmisi. All. Brambilla



Marcatori: 6′ Casarotto (L), 50′ Capello (L), 56′ Manetti (L), 71′ Murillo (L)

Arbitro: Tassano di Chiavari coadiuvato da Gasparini di Macerata e Fedele di Lecce, quarto ufficiale Bozzetto di Bergamo, al FVS Colazzo di Casarano

Ammoniti: Merola (J), Ripani (J), Litti (L)

Espulsi: