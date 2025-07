Serie C. Il calendario del Lecco dalla 1^ alla 7^ giornata

Il Lecco giocherà la prima gara di campionato alle 21 contro l’Ospitaletto

L’infrasettimanale Pro Vercelli-Lecco giovedì 25 settembre alle 20:45

LECCO – La Lega Pro ha ufficialmente comunicato le date e gli orari dei primi sette incontri del campionato di Serie C Sky Wifi 25/26. La Calcio Lecco sta costruendo una squadra qualitativamente interessante per affrontare al meglio il Girone A chiuso la stagione passata al 13° posto.

La formazione bluceleste, guidata da Federico Valente, esordirà al Rigamonti-Ceppi sabato 23 agosto alle ore 18 contro l’Ospitaletto Franciacorta. I bresciani affronteranno per due volte, nel giro di una settimana, la trasferta lecchese in quanto sono stati sorteggiati come primo avversario del Lecco nel primo turno di Coppa Italia di domenica 17 agosto.

Di seguito il calendario completo delle prime sette giornate di campionato:

1ª Giornata:

Lecco-Ospitaletto Franciacorta

Sabato 23 agosto, ore 21:00

2ª Giornata:

Triestina-Lecco

Sabato 30 agosto, ore 18:00

3ª giornata

Lecco-Dolomiti Bellunesi

Domenica 7 settembre, ore 15:00

4ª giornata

Inter Under 23-Lecco

Domenica 14 settembre, ore 15:00

5ª giornata

Lecco-Trento

Domenica 21 settembre, ore 15:00

6ª giornata

Pro Vercelli-Lecco

Giovedì 25 settembre, ore 20:45

7ª giornata

Lecco-Giana Erminio

Domenica 28 settembre, ore 20:30

QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE C 25/26