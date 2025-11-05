Serie C. Il calendario del Lecco dalla 17^ alla 20^ giornata

Nella seconda settimana di dicembre i blucelesti affronteranno due partite in una settimana

La prima gara del ritorno si gioca il 3 gennaio alle 17.30 contro l’Ospitaletto

LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato il calendario delle partite di Serie C Sky Wifi 25/26 fino al termine del girone d’andata, ossia dalla 17^ alla 19^ giornata, e quello della prima giornata di ritorno. Il Lecco, attualmente, si trova al terzo posto in classifica a pari punti, 27, con l’Union Brescia che è secondo per aver vinto lo scontro diretto al Rigamonti-Ceppi.

Mentre, il Vicenza capolista si trova a cinque lunghezze di vantaggio a quota 32. Proprio l’incontro con la prima della classe chiuderà il mese di novembre, il 30. Mentre, a dicembre i blucelesti prima scenderanno in campo in casa contro l’Alcione Milano, lunedì 8 dicembre, e nella stessa settimana sabato 13 affronteranno il Lumezzane fuoricasa.

Il Lecco, poi, chiuderà in casa il girone d’andata contro la Pergolettese domenica 21 dicembre. Invece, la prima partita del nuovo anno sarà in trasferta contro l’Ospitaletto Franciacorta sabato 3 gennaio.

La squadra di Valente sta andando a un ritmo fenomenale rispetto l’annata passata e sinora ha collezionato 8 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta e sicuramente vuole ancora migliorarsi partita dopo partita, come ha precisato lo stesso tecnico italo-svizzero dopo la recente gara contro l’Arzignano stra vinta dal Lecco per 5-1.

Di seguito il calendario dei blucelesti dalla 17^ alla 20^ giornata:

17ª Giornata

Lecco-Alcione Milano

Lunedì 8 dicembre, ore 14:30

18ª Giornata

Lumezzane-Lecco

Sabato 13 dicembre, ore 14:30

19ª giornata

Lecco-Pergolettese

Domenica 21 dicembre, ore 17:30

20ª giornata: Ospitaletto

Franciacorta-Lecco

Sabato 3 gennaio, ore 17:30

QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE C 25/26