Serie C. Il calendario del Lecco dalla 21^ alla 23^ giornata

Diramato le date e gli orari delle partite dei blucelesti nel mese di gennaio

Il big match contro l’Inter U23 si gioca al Rigamonti-Ceppi lunedì, 26 gennaio, alle 20:30

LECCO – La Lega Pro ha diffuso il calendario ufficiale della restanti partite che si disputeranno nel mese di gennaio di tutti i tre Gironi di Serie C Sky Wifi 25/26 che vanno dalla 21^ alla 23^ giornata.

Dopo il primo turno del girone di ritorno che sarà fuoricasa contro l’Ospitaletto, il Lecco affronterà in casa la Triestina, domenica 11 gennaio. Poi ci sarà la sfida esterna allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, sabato 17 gennaio, contro la Dolomiti Bellunesi e a fine mese il big match serale in casa contro l’Inter U23.

L’undici lecchese è, attualmente, al terzo posto in classifica a quota 30 punti dopo aver perso due importanti sfide con Cittadella e Vicenza. Ora, mister Valente deve recuperare i punti persi nei tre incontri che lo attendono prima di Natale che andranno a chiudere il girone d’andata, in ordine contro Alcione Milano, Lumezzane e Pergolettese.

Di seguito il calendario dei blucelesti:

21ª giornata | Lecco-Triestina

Domenica 11 gennaio, ore 17:30

22ª giornata | Dolomiti Bellunesi-Lecco

Sabato 17 gennaio, ore 14:30

23ª giornata | Lecco-Inter Under 23

Lunedì 26 gennaio, ore 20:30

QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE C 25/26