Serie C. Il calendario del Lecco dalla 24^ alla 31^ giornata

Tuor de force fino a marzo con due turni infrasettimanali per i blucelesti
Lo scontro diretto con l’Union Brescia sarà sabato, 28 febbraio, alle 14:30
LECCO – La Lega Pro ha diramato le date e gli orari delle partite dei tre gironi di Serie C Sky Wifi 25/26 che si disputeranno da fine gennaio a inizio marzo dalla 24^ alla 31^ giornata.
Sarà un tour de force di otto gare con due turni infrasettimanali calendarizzati, per il Girone A, mercoledì 11 febbraio e martedì 3 marzo. In entrambe le occasioni il Lecco giocherà alle 20:30: la prima gara in trasferta contro la Giana Erminio mentre la seconda in casa contro il Renate.
Inoltre, i blucelesti avranno due partite serali consecutive al Rigamonti-Ceppi nel mese di febbraio prima con Virtus Verona il 15 e poi con l’Albinoleffe il 22. Invece, lo scontro diretto con l’Union Brescia di mister Corini si disputerà al Mario Rigamonti sabato 28 febbraio, alle 14:30.
Di seguito il calendario dei blucelesti:
- 24ª giornata | Trento-Lecco
Sabato 31 gennaio, ore 14:30
- 25ª giornata | Lecco-Pro Vercelli
Domenica 8 febbraio, ore 14:30
- 26ª giornata | Giana Erminio-Lecco
Mercoledì 11 febbraio, ore 20:30
- 27ª giornata | Lecco-Virtus Verona
Domenica 15 febbraio, ore 20:30
- 28ª giornata | Lecco-AlbinoLeffe
Domenica 22 febbraio, ore 20:30
- 29ª giornata | Union Brescia-Lecco
Sabato 28 febbraio, ore 14:30
- 30ª giornata | Lecco-Renate
Martedì 3 marzo, ore 20:30
- 31ª giornata | Arzignano Valchiampo-Lecco
Sabato 7 marzo, ore 14:30