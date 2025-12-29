Serie C. Il calendario del Lecco dalla 24^ alla 31^ giornata

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
Pallone calcio - Serie C 25/26

Tuor de force fino a marzo con due turni infrasettimanali per i blucelesti

Lo scontro diretto con l’Union Brescia sarà sabato, 28 febbraio, alle 14:30

LECCO – La Lega Pro ha diramato le date e gli orari delle partite dei tre gironi di Serie C Sky Wifi 25/26 che si disputeranno da fine gennaio a inizio marzo dalla 24^ alla 31^ giornata.

Sarà un tour de force di otto gare con due turni infrasettimanali calendarizzati, per il Girone A, mercoledì 11 febbraio e martedì 3 marzo. In entrambe le occasioni il Lecco giocherà alle 20:30: la prima gara in trasferta contro la Giana Erminio mentre la seconda in casa contro il Renate.

Inoltre, i blucelesti avranno due partite serali consecutive al Rigamonti-Ceppi nel mese di febbraio prima con Virtus Verona il 15 e poi con l’Albinoleffe il 22. Invece, lo scontro diretto con l’Union Brescia di mister Corini si disputerà al Mario Rigamonti sabato 28 febbraio, alle 14:30.

Di seguito il calendario dei blucelesti:

  • 24ª giornata | Trento-Lecco
    Sabato 31 gennaio, ore 14:30
  • 25ª giornata | Lecco-Pro Vercelli
    Domenica 8 febbraio, ore 14:30
  • 26ª giornata | Giana Erminio-Lecco
    Mercoledì 11 febbraio, ore 20:30
  • 27ª giornata | Lecco-Virtus Verona
    Domenica 15 febbraio, ore 20:30
  • 28ª giornata | Lecco-AlbinoLeffe
    Domenica 22 febbraio, ore 20:30
  • 29ª giornata | Union Brescia-Lecco
    Sabato 28 febbraio, ore 14:30
  • 30ª giornata | Lecco-Renate
    Martedì 3 marzo, ore 20:30
  • 31ª giornata | Arzignano Valchiampo-Lecco
    Sabato 7 marzo, ore 14:30

QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE C 25/26