Serie C. Il calendario del Lecco dalla 8^ alla 16^ giornata

Diramate le date e gli orari delle partite dei blucelesti fino al 30 novembre
Il big match Lecco-Union Brescia si giocherà il 19 ottobre alle 20:30 al Rigamonti-Ceppi
LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dall’8^ alla 16^ del Girone A di Serie C Ski Wifi 2025/26 completo di date e orari per i mesi di ottobre e novembre. Il Lecco affronterà due trasferte consecutive ad inizio ottobre contro Virtus Verona e AlbinoLeffe. Poi, tornerà a giocare in casa domenica 19 ottobre in orario serale contro l‘Union Brescia.
A novembre, invece, i blucelesti giocheranno per due domeniche di seguito tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi: il 16 novembre contro la Pro Patria alle 17:30 e il 23 novembre contro il Cittadella alle 20:30.
La squadra di mister Federico Valente è partita bene in campionato ed è attualmente al primo posto in classifica insieme Vicenza e Renate. Ogni match sarà decisivo per confermarsi ai piani alti della classifica a partire dalla sfida di domenica 14 settembre contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi.
Di seguito il calendario dei blucelesti dall’8^ alla 16^ giornata:
8ª Giornata
- Virtus Verona-Lecco
Sabato 4 ottobre, ore 17:30
9ª Giornata:
- AlbinoLeffe-Lecco
Domenica 12 ottobre, ore 17:30
10ª giornata
- Lecco-Union Brescia
Domenica 19 ottobre, ore 20:30
11ª giornata
- Renate-Lecco
Sabato 25 ottobre, ore 17:30
12ª giornata
- Lecco-Arzignano Valchiampo
Domenica 2 novembre, ore 20:30
13ª giornata
- Novara-Lecco
Domenica 9 novembre, ore 17:30
14ª giornata
- Lecco-Pro Patria
Domenica 16 novembre, ore 17:30
15ª giornata:
- Lecco-Cittadella
Domenica 23 novembre, ore 20:30
16ª giornata
- Vicenza-Lecco
Domenica 30 novembre, ore 14:30
QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE C 25/26