Serie C. Il calendario del Lecco dalla 8^ alla 16^ giornata

Diramate le date e gli orari delle partite dei blucelesti fino al 30 novembre

Il big match Lecco-Union Brescia si giocherà il 19 ottobre alle 20:30 al Rigamonti-Ceppi

LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dall’8^ alla 16^ del Girone A di Serie C Ski Wifi 2025/26 completo di date e orari per i mesi di ottobre e novembre. Il Lecco affronterà due trasferte consecutive ad inizio ottobre contro Virtus Verona e AlbinoLeffe. Poi, tornerà a giocare in casa domenica 19 ottobre in orario serale contro l‘Union Brescia.

A novembre, invece, i blucelesti giocheranno per due domeniche di seguito tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi: il 16 novembre contro la Pro Patria alle 17:30 e il 23 novembre contro il Cittadella alle 20:30.

La squadra di mister Federico Valente è partita bene in campionato ed è attualmente al primo posto in classifica insieme Vicenza e Renate. Ogni match sarà decisivo per confermarsi ai piani alti della classifica a partire dalla sfida di domenica 14 settembre contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi.

Di seguito il calendario dei blucelesti dall’8^ alla 16^ giornata:

8ª Giornata



Virtus Verona-Lecco

Sabato 4 ottobre, ore 17:30

9ª Giornata:

AlbinoLeffe-Lecco

Domenica 12 ottobre, ore 17:30

10ª giornata

Lecco-Union Brescia

Domenica 19 ottobre, ore 20:30

11ª giornata

Renate-Lecco

Sabato 25 ottobre, ore 17:30

12ª giornata

Lecco-Arzignano Valchiampo

Domenica 2 novembre, ore 20:30

13ª giornata

Novara-Lecco

Domenica 9 novembre, ore 17:30

14ª giornata

Lecco-Pro Patria

Domenica 16 novembre, ore 17:30

15ª giornata:

Lecco-Cittadella

Domenica 23 novembre, ore 20:30

16ª giornata

Vicenza-Lecco

Domenica 30 novembre, ore 14:30

QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE C 25/26