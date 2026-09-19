Serie C. Il calendario del Lecco dalla 9^ alla 20^ giornata

Ufficializzato calendario dei blucelesti fino al turno del 3 gennaio 2027
Diverse sfide pomeridiane per la Calcio Lecco e due match serali contro Pro Vercelli e Lumezzane
LECCO – La Lega Pro ha comunicato le date e gli orari dalla 9ª alla 20ª del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Intanto, i blucelesti reduci dall’impegno esterno col Desenzano cercano la terza vittoria consecutiva nella sfida interna contro la Pergolettese che si giocherà al Rigamonti-Ceppi domenica, 20 settembre, alle 20:30. Di seguito il calendario aggiornato:
- 9ª GIORNATA: Lecco-Alcione Milano: domenica 11 ottobre alle 17:30
- 10ª GIORNATA: Pro Vercelli-Lecco: venerdì 16 ottobre alle 20:30
- 11ª GIORNATA: Lecco-Folgore Caratese: domenica 25 ottobre alle 17:30
- 12ª GIORNATA: Dolomiti Bellunesi-Lecco: domenica 1 novembre alle 14:30
- 13ª GIORNATA: Lecco-Juventus Next Gen: domenica 8 novembre alle 14:30
- 14ª GIORNATA: Novara-Lecco: domenica 15 novembre alle 12:30
- 15ª GIORNATA: Lecco-Lumezzane: lunedì 23 novembre alle 20:30
- 16ª GIORNATA: Carpi-Lecco: sabato 28 novembre alle 14:30
- 17ª GIORNATA: Lecco-Ospitaletto Franciacorta: domenica 6 dicembre alle 17:30
- 18ª GIORNATA: AlbinoLeffe-Lecco: sabato 12 dicembre alle 17:30
- 19ª GIORNATA: Lecco-Renate: domenica 20 dicembre alle 17:30
- 20ª GIORNATA: Arzignano-Lecco: domenica 3 gennaio alle 14:30
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