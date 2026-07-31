Serie C. Il calendario del Lecco: si parte in casa contro l’Arzignano

Il Lecco debutta al Rigamonti-Ceppi poi due trasferte consecutive con Treviso e Trento

Tre turni infrasettimanali contro: Desenzano, Cittadella e Folgore Caratese

LECCO – È stato diramato oggi, 30 luglio, dalla Lega Pro il calendario ufficiale della stagione 2026/27, per date e orari bisogna attendere ancora fino a domani.

La Calcio Lecco nel primo turno stagionale domenica, 23 agosto, incontrerà l’Arzignano Valchiampo in casa, le due gare successive saranno due trasferte: prima a Treviso e poi a Trento. Il primo turno infrasettimanale si giocherà il 16 settembre e i blucelesti si scontreranno con la neo promossa Desenzano fuori casa. Gli altri due turni infrasettimanali saranno nel girone di ritorno: il 10 febbraio e il 3 marzo rispettivamente contro Cittadella e Folgore Casatese.

Mentre Lumezzane-Lecco si giocherà sabato, 27 marzo, in quanto il giorno dopo è Pasqua. Per quanto riguarda la pausa invernale sarà dal 20 dicembre fino alla prima giornata di ritorno il 3 gennaio.

I big match stagionali del Lecco saranno il 27 settembre contro il Cittadella e la giornata successiva contro l’Union Brescia di mister Corini. Mentre, l’ultima giornata di Serie C si giocherà, in trasferta a Carate Brianza, contro il Renate il 25 aprile.