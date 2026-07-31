Serie C. Il calendario del Lecco: si parte in casa contro l’Arzignano

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stagione 2026/27

Il Lecco debutta al Rigamonti-Ceppi poi due trasferte consecutive con Treviso e Trento

Tre turni infrasettimanali contro: Desenzano, Cittadella e Folgore Caratese

LECCO – È stato diramato oggi, 30 luglio, dalla Lega Pro il calendario ufficiale della stagione 2026/27, per date e orari bisogna attendere ancora fino a domani.

La Calcio Lecco nel primo turno stagionale domenica, 23 agosto, incontrerà l’Arzignano Valchiampo in casa, le due gare successive saranno due trasferte: prima a Treviso e poi a Trento. Il primo turno infrasettimanale si giocherà il 16 settembre e i blucelesti si scontreranno con la neo promossa Desenzano fuori casa. Gli altri due turni infrasettimanali saranno nel girone di ritorno: il 10 febbraio e il 3 marzo rispettivamente contro Cittadella e Folgore Casatese.

Mentre Lumezzane-Lecco si giocherà sabato, 27 marzo, in quanto il giorno dopo è Pasqua. Per quanto riguarda la pausa invernale sarà dal 20 dicembre fino alla prima giornata di ritorno il 3 gennaio.

I big match stagionali del Lecco saranno il 27 settembre contro il Cittadella e la giornata successiva contro l’Union Brescia di mister Corini. Mentre, l’ultima giornata di Serie C si giocherà, in trasferta a Carate Brianza, contro il Renate il 25 aprile.

  • 1ª giornata (23 agosto) — Lecco-Arzignano Valchiampo
  • 2ª giornata (30 agosto) — Treviso-Lecco
  • 3ª giornata (6 settembre) — Trento-Lecco
  • 4ª giornata (13 settembre) — Lecco-Giana Erminio
  • 5ª giornata (16 settembre) — Desenzano-Lecco
  • 6ª giornata (20 settembre) — Lecco-Pergolettese
  • 7ª giornata (27 settembre) — Cittadella-Lecco
  • 8ª giornata (4 ottobre) — Lecco – Union Brescia
  • 9ª giornata (11 ottobre) — Lecco-Alcione
  • 10ª giornata (18 ottobre) — Pro Vercelli Lecco
  • 11ª giornata (25 ottobre) — Lecco-Folgore Caratese
  • 12ª giornata (1 novembre) — Dolomiti Bellunesi-Lecco
  • 13ª giornata (8 novembre) — Lecco-Juventus Next Gen
  • 14ª giornata (15 novembre) — Novara-Lecco
  • 15ª giornata (22 novembre) — Lecco-Lumezzane
  • 16ª giornata (29 novembre) — Carpi-Lecco
  • 17ª giornata (6 dicembre) — Lecco-Ospitaletto Franciacorta
  • 18ª giornata (13 dicembre) — AlbinoLeffe-Lecco
  • 19ª giornata (20 dicembre) — Lecco-Renate
  • 20ª giornata (3 gennaio) — Arzignano Valchiampo-Lecco
  • 21ª giornata (10 gennaio) — Lecco-Treviso
  • 22ª giornata (17 gennaio) — Lecco-trento
  • 23ª giornata (24 gennaio) — Giana Erminio-Lecco
  • 24ª giornata (31 gennaio) — Lecco-Desenzano
  • 25ª giornata (7 febbraio) — Pergolettese-Lecco
  • 26ª giornata (10 febbraio) — Lecco-Cittadella
  • 27ª giornata (14 febbraio) — Union Brescia-Lecco
  • 28ª giornata (21 febbraio) — Alcione-Lecco
  • 29ª giornata (28 febbraio) — Lecco-Pro Vercelli
  • 30ª giornata (3 marzo) — Folgore Caratese-Lecco
  • 31ª giornata (7 marzo) — Lecco-Dolomiti Bellunesi
  • 32ª giornata (14 marzo) — Juventus Next Gen-Lecco
  • 33ª giornata (21 marzo) — Lecco-Novara
  • 34ª giornata (27 marzo) — Lumezzane-Lecco
  • 35ª giornata (4 aprile) — Lecco-Carpi
  • 36ª giornata (11 aprile) — Ospitaletto Franciacorta-Lecco
  • 37ª giornata (18 aprile) — Lecco-AlbinoLeffe
  • 38ª giornata (25 aprile) — Renate-Lecco

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