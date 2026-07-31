Serie C. Il calendario del Lecco: si parte in casa contro l’Arzignano

Il Lecco debutta al Rigamonti-Ceppi poi due trasferte consecutive con Treviso e Trento
Tre turni infrasettimanali contro: Desenzano, Cittadella e Folgore Caratese
LECCO – È stato diramato oggi, 30 luglio, dalla Lega Pro il calendario ufficiale della stagione 2026/27, per date e orari bisogna attendere ancora fino a domani.
La Calcio Lecco nel primo turno stagionale domenica, 23 agosto, incontrerà l’Arzignano Valchiampo in casa, le due gare successive saranno due trasferte: prima a Treviso e poi a Trento. Il primo turno infrasettimanale si giocherà il 16 settembre e i blucelesti si scontreranno con la neo promossa Desenzano fuori casa. Gli altri due turni infrasettimanali saranno nel girone di ritorno: il 10 febbraio e il 3 marzo rispettivamente contro Cittadella e Folgore Casatese.
Mentre Lumezzane-Lecco si giocherà sabato, 27 marzo, in quanto il giorno dopo è Pasqua. Per quanto riguarda la pausa invernale sarà dal 20 dicembre fino alla prima giornata di ritorno il 3 gennaio.
I big match stagionali del Lecco saranno il 27 settembre contro il Cittadella e la giornata successiva contro l’Union Brescia di mister Corini. Mentre, l’ultima giornata di Serie C si giocherà, in trasferta a Carate Brianza, contro il Renate il 25 aprile.
- 1ª giornata (23 agosto) — Lecco-Arzignano Valchiampo
- 2ª giornata (30 agosto) — Treviso-Lecco
- 3ª giornata (6 settembre) — Trento-Lecco
- 4ª giornata (13 settembre) — Lecco-Giana Erminio
- 5ª giornata (16 settembre) — Desenzano-Lecco
- 6ª giornata (20 settembre) — Lecco-Pergolettese
- 7ª giornata (27 settembre) — Cittadella-Lecco
- 8ª giornata (4 ottobre) — Lecco – Union Brescia
- 9ª giornata (11 ottobre) — Lecco-Alcione
- 10ª giornata (18 ottobre) — Pro Vercelli Lecco
- 11ª giornata (25 ottobre) — Lecco-Folgore Caratese
- 12ª giornata (1 novembre) — Dolomiti Bellunesi-Lecco
- 13ª giornata (8 novembre) — Lecco-Juventus Next Gen
- 14ª giornata (15 novembre) — Novara-Lecco
- 15ª giornata (22 novembre) — Lecco-Lumezzane
- 16ª giornata (29 novembre) — Carpi-Lecco
- 17ª giornata (6 dicembre) — Lecco-Ospitaletto Franciacorta
- 18ª giornata (13 dicembre) — AlbinoLeffe-Lecco
- 19ª giornata (20 dicembre) — Lecco-Renate
- 20ª giornata (3 gennaio) — Arzignano Valchiampo-Lecco
- 21ª giornata (10 gennaio) — Lecco-Treviso
- 22ª giornata (17 gennaio) — Lecco-trento
- 23ª giornata (24 gennaio) — Giana Erminio-Lecco
- 24ª giornata (31 gennaio) — Lecco-Desenzano
- 25ª giornata (7 febbraio) — Pergolettese-Lecco
- 26ª giornata (10 febbraio) — Lecco-Cittadella
- 27ª giornata (14 febbraio) — Union Brescia-Lecco
- 28ª giornata (21 febbraio) — Alcione-Lecco
- 29ª giornata (28 febbraio) — Lecco-Pro Vercelli
- 30ª giornata (3 marzo) — Folgore Caratese-Lecco
- 31ª giornata (7 marzo) — Lecco-Dolomiti Bellunesi
- 32ª giornata (14 marzo) — Juventus Next Gen-Lecco
- 33ª giornata (21 marzo) — Lecco-Novara
- 34ª giornata (27 marzo) — Lumezzane-Lecco
- 35ª giornata (4 aprile) — Lecco-Carpi
- 36ª giornata (11 aprile) — Ospitaletto Franciacorta-Lecco
- 37ª giornata (18 aprile) — Lecco-AlbinoLeffe
- 38ª giornata (25 aprile) — Renate-Lecco
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