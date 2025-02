Serie C. Il calendario ufficiale del Lecco dalla 33^ alla 38^ giornata

Diramate date e orari delle partite dei blucelesti fino al termine del campionato

Due posticipi al lunedì contro Giana e Padova, mentre nelle ultime due giornate si giocherà in contemporanea

LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dalla 33^ alla 38^ giornata del Girone A di Serie C, completo di date e orari. In questa serie di incontri il Lecco giocherà il posticipo del lunedì per due volte: il 31 marzo, in casa, contro la Giana Erminio e il 7 aprile, in trasferta, contro la capolista Padova.

Mentre, le ultime due gare di campionato verranno giocate tutte in contemporanea: venerdì 18 aprile alle ore 20:00 e per chiudere venerdì 25 aprile alle ore 16:30. In questi due match i blucelesti incroceranno prima Caldiero Terme e Atalanta U23 poi.

Attualmente il Lecco si trova al 16° posto e milita in zona play-out, se i blucelesti vorranno uscirne dovranno affrontare i rimanenti undici incontri come se fossero delle finali per scongiurare, appunto, l’incubo degli spareggi.

La squadra di Valente, dopo la brutta delusione col Renate, si appresta ora ad affrontare un’altra partita chiave contro la Pro Patria, diretta rivale in zona salvezza. Il match si giocherà tra le mure amiche del Rigamonti-Ceppi alle ore 17:30 di sabato 22 febbraio.

Ecco il calendario del Lecco fino al termine del campionato: