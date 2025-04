Serie C. Il Lecco cade in casa contro l’Atalanta e chiude la stagione al 13° posto

Prestazione non sufficiente dei blucelesti che salutano i tifosi del Rigamonti-Ceppi con una sconfitta

Il gol di Vavassori al 70′ decide il match contro l’Atalanta

LECCO – Il Lecco chiude la stagione una sconfitta interna contro l’Atalanta U23. La squadra di Valente si ferma al 13° posto a 43 punti. Mentre, i bergamaschi chiudono il loro percorso all’8° posto e di conseguenza affronteranno i play-off.

I blucelesti sono partiti bene nei primi venti minuti di gara poi però, i nerazzurri sono saliti ed avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato. Nella ripresa, i ritmi bassi si abbassano il Lecco si difende bene fine al 70′ quando Vavassori sblocca il risultato sfruttando un’incertezza difensiva bluceleste. La squadra di Valente ha le migliori occasioni negli ultimi minuti di gioco ma gli attaccanti di casa non centrano lo specchio della rete.

Mister Valente è costretto a rinunciare a Ferrini e Di Dio infortunati; Frigerio, Martic e Battistini per squalifica e mette in campo dal primo minuto Fall tra i pali. La difesa è composta da Stanga, Marrone e Polito. Il centrocampo è composto da Grassini, Zanellato, Anderson e Cavallini. La coppia d’attacco è formata da Sipos e Kristoffersen.

Sul fronte opposto mister Modesto schiera Vismara in porta, difesa a tre con Del Lungo, Obric, Ceresoli. In mediana Scheffer, Puonga, Bergonzi e Bernasconi. Sulla trequarti Cassa, Ghislandi dietro l’unica punta Vavassoni.

Cronaca

Un minuto di ricordo per la scomparsa di Papa Francesco prima dell’inizio dell’ultima partita del Rigamonti-Ceppi. Il Lecco parte in avanti nei primi minuti di gioco schiacciando i bergamaschi nella propria metà campo ma, non riesce ad avvicinarsi alla porta difesa da Vismara (A).

Al 9′ bello scambio tra Kristoffersen (L) ed Anderson (L) che parte in solitaria da centrocampo, quest’ultimo tira ma Vismara (A) chiude bene sul primo palo mettendo la palla in angolo. Dal corner successivo battuto da Cavallini (L), Kristoffersen (L) incorna di testa ma, la palla esce sul fondo.

L’Atalanta prova a costruire ma i blucelesti si difendono bene in maniera ordinata, il primo pericolo lo crea Cassa (A) al 19′, Zanellato (L) ci mette una pezza al centro dell’area allontanando la sfera. Al 29′ rischio per il Lecco da corner: angolo di Bernasconi (A) per la testa di Cassa (A) che supera Cavallini (L) e impatta bene di testa ma non centra lo specchio della rete.

Nuova occasione per gli ospiti, al 40′, discesa sulla sinistra di Cassa (A) che supera in velocità Zanellato (L) e la mette in mezzo per Vavassori (A), l’attaccante centra il palo, sul rimbalzo arriva ancora Cassa che la spedisce fuori. Al 43′, tenta il tiro Obric (A) ma è troppo centrale per impensierire Fall (L).

Il Lecco è partito bene nei primi venti minuti del primo tempo, poi l’Atalanta U23 è salita e sfruttato alcune leggerezze difensive sulla corsia destra bluceleste composta da Polito e Grassini.

Secondo Tempo

Valente cambia ad inizio ripresa dentro Attys per Mendoza, i ritmi sono blandi e non ci sono grandi azioni fine al 56′: punizione dalla sinistra a favore del Lecco, Cavallini (L) la mette al centro dell’area e il solito Kristoffersen (L) la prende di testa, ma la palla esce sul fondo.

Cambio in porta per il Lecco al 62′: esce Fall che si infortuna sbagliando un rinvio, al suo posto dentro Dalmasso, dentro anche Sene per Kristoffersen. Al 70′ si sblocca il risultato al Rigamonti-Ceppi a favore dei bergamaschi: Ghislandi (A) cerca il dribbling su Cavallini (L), sulla palla vagante arriva Vavassoni (A) che spedisce la palla in rete.

Al 78′ gran tiro di Lonardo (A) da fuori, Dalmasso (L) si supera salvando la sua porta mettendola in angolo con un super intervento. Il Lecco reagisce con un’azione portata avanti da Sipos (L) all’80 ma, l’arbitro ferma il gioco per fallo sul portiere del croato.

I blucelesti, al 83′, provano a cercare il pareggio con il tentativo in area di Sene (L) che però la spara alta. Il Lecco ci prova negli ultimi minuti da angolo: cross di Anastasini (L) per la testa di Zanellato (L) che da due passi la mette fuori.

Il campionato del Lecco è concluso, le sentenze sono: il Padova conclude al primo posto. Vicenza, FeralpiSalò, Albinoleffe, Renate, Giana Erminio, Trento, Atalanta U23, Virtus Verona, Arzignano ai play-off. Mentre, ai play-out giocheranno: Triestina, Pro Vercelli, Pro Patria e Caldiero Terme.

Tabellino

LECCO (3-4-1-2): Fall (62′ Dalmasso); Polito, Marrone, Stanga; Grassini (73′ Anastasini), Zanellato, Anderson, Cavallini (73′ Di Bitonto) ; Mendoza (46′ Attys), Kristoffersen (62′ Sene), Sipos. All.Valente

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Del Lungo, Obric, Ceresoli; Scheffer, Puonga, Bergonzi, Bernasconi (35′ Navarro) (92′ Alessio) ; Cassa (67′ Lonardo), Ghislandi; Vavassori (92′ Artesani). All. Modesto

Marcatori: 70′ Vavassori (A)

Arbitro: Vailati di Crema assistito da Sbardella di Belluno e Mino di La Spezia, quarto ufficiale Balducci di Empoli

Ammoniti: Zanellato (L), Cassa (A), Vavassori (A), Scheffer (A)

Espulsi:

Classifica

Padova 86

Vicenza 83

FeralpiSalò 72

AlbinoLeffe 60

Renate 60

Giana Erminio 57

Trento 57

Atalanta U23 57

Virtus Verona 56

Arzignano 53

Novara 52

Alcione Milano 47

Lecco 43

Pergolettese 42

Lumezzane 42

Triestina 39

Pro Vercelli 37

Pro Patria 34

Caldiero Terme 33

Union Clodiense 21