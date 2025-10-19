Serie C. Il Lecco cade in casa contro l’Union Brescia

Prima sconfitta stagionale per il Lecco di mister Federico Valente

Decide la partita il gol di Spagnoli al 60′

LECCO – Il Lecco perde la prima gara in campionato contro l’Union Brescia di Aimo Diana che ottiene il secondo posto nella classifica del Girone A in virtù di una migliore differenza reti. Una gara equilibrata con pochi colpi di scena al Rigamonti-Ceppi decisa dal gol di Spagnoli al 60′ che sfrutta bene una palla inattiva.

I blucelesti non sono riusciti ad incidere davanti seppur essendo partiti con tre punte, la formazione ospite si è difesa sempre in maniera ordinata senza rischiare. Nella ripresa Valente ha provato a cambiare le carte in tavola inserendo i giovani della Primavera ma non è riuscita a trovare l’imbucata vincente per trovare il gol del pareggio.

Mister Valente schiera tra i pali Furlan, in difesa non si cambia con Battistini, Tanco e Romani. A centrocampo Pellegrino sulla destra, al centro Zanellato in coppia con Metlika e sulla sinistra Kritta. I due trequartisti dietro Sipos sono Galeandro e Alaoui che parte per la prima volta dal primo minuto

Sul fronte opposto Diana schiera il 3-4-1-2 con Gori in porta, Sørensen, Pasini e Rizzo in difesa. A centrocampo Armati, Mercati, Zennaro e De Maria; Di Molfetta trequartista a supporto di Cazzadori e Spagnoli.

Cronaca

Partita accesa sugli spalti del Rigamonti-Ceppi con due tifoserie infuocate, il Lecco prova ad impostare il gioco nei primi minuti, ma il Brescia chiude bene spazi. Al 7′, bello spunto dalla difesa di Battistini (L) per Galeandro (L) che si allunga troppo il pallone in area. Poco dopo la squadra di Diana ha l’occasione per sbloccare la partita: all’11 Spagnoli (B) si trova a tu per tu con Furlan (L) che in tuffo sventa il pericolo, la palla torna sui piedi dell’attaccante ospite che la calcia alto sopra la traversa.

Il Lecco risponde con la discesa di Kritta (L) sulla fascia, il numero 80 la mette in mezzo e sul secondo palo trova Galeandro (L) che calcia di poco a lato. Ingenuità difensiva di Tanco (L) al 16′ che invece di alleggerire su Furlan (L) preferisce un passaggio rischioso per Battistini (L), Cazzadoni (B) è lì e intercetta il passaggio, riconquistata la palla mette in mezzo per Di Molfettta (B) che calcia all’angolino ma di nuovo il numero 1 bluceleste salva il risultato in tuffo.

Partita ancora in parità alla mezz’ora del primo tempo, entrambe le squadre si chiudono bene. Il Brescia ci prova al 33′ con il cross di Armati (B) dalla destra per la testa di Mercati (B) che la spedisce a lato. Ancora la formazione ospite ci prova al 40′ in ripartenza, alla conclusione va Spagnoli (B) ma la sfera viene allontanata da Tanco (L) al centro dell’area.

La prima frazione di gioco si chiude in parità, meglio l’Union Brescia per il numero di occasioni avute, il Lecco deve crederci e non schiacciarsi troppo nella proprio metà campo per evitare gli assalti ospiti.

Secondo Tempo

Nessun cambio in apertura di tempo, il Lecco un po’ in affanno nei primi minuti il Brescia subito pericoloso con la conclusione di Di Molfetta (B) al 47′ che esce a lato. Al 57′, bella discesa di Armati (B) sulla destra cross in mezzo per testa di De Maria (B), la palla termina alta.

L’Union Brescia si porta in vantaggio al 60′: punizione dalla trequarti di De Maria (B) indirizzata al centro dell’area, Armati (B) ci arriva in scivolata e la tocca per Spagnoli (B) che imbuca in rete. Al 20′ capitan Battistini è costretto a lasciare il campo per infortunio al suo posto entra Mihali, Valente inserisce anche Anastasini per Alaoui e Bonaiti per Zanellato.

Il Lecco le prova tutte per pareggiare dentro anche Ndongue per Galeandro e Mallamo per Pellegrino. Ma è il Brescia che va ancora al tiro con Giani (B) che al 76′ impegna Furlan (L) in tuffo. All’82’ punizione per il Lecco dalla trequarti potenzialmente pericolosa ma Romani (L) commette fallo in attacco.

Nella ripresa il Lecco non trova la via del gol, quella che ha trovato l’Union Brescia al 60′ su una palla inattiva. La squadra di Diana si porta a casa tre punti meritati per la mole di gioco creata, i blucelesti si devono rialzare subito per riconquistare la vittoria settimana prossima contro il Renate di Foschi.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini (65′ Mihali), Tanco, Romani; Pellegrino (78′ Mallamo), Zanellato (65′ Bonaiti), Metlika, Kritta; Alaoui (65′ Anastasini), Galeandro (78′ Ndongue); Sipos. All. Valente

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Sørensen, Pasini, Rizzo (86′ Silvestri); Armati, Mercati (69′ Balestrero), Zennaro, De Maria; Di Molfetta (86′ Di Molfetta); Cazzadori (75′ Giani), Spagnoli (75′ Maistrello). All. Diana

Marcatori: 60′ Spagnoli (B)

Arbitro: Cerbasi di Arezzo assistito da Nigri di Trieste e Rignanese di Rimini, quarto ufficiale Calaninno di Nola. Al FVS Galigani di Sondrio

Ammoniti: Mercati (B), Rizzo (B), Bonaiti (B), Balestrero (B) Armati (B), Sipos (L)

Espulsi:

Classifica