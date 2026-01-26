Serie C. Il Lecco cade in casa: l’Inter vince 2-0

Il Lecco perde l’occasione di allungare sull’Union Brescia

In gol Kamaté al 52′, raddoppio firmato La Gumina al 73′

LECCO – Poco Lecco al Rigamonti-Ceppi contro un Inter U23 padrona del campo che ha dominato il gioco. Una prova non convincente per i blucelesti che non sono riusciti a trovare gli spazi e creare pericoli agli avversari e regalato due gol ai nerazzurri: uno su una mischia decisa da Kamaté e un altro in contropiede a La Gumina.

Mister Valente deve fare i conti con le cinque assenza di giornata: Kritta, Romani, Ndongue, Battistini e Voltan. In porta Furlan, davanti a lui Tanco, Marrone e Lovisa. A centrocampo Rizzo, Zanellato, Metlika e Furrer. Sulla trequarti Mallamo e Basili dietro l’unica punta Sipos.

Sul fronte opposto mister Vecchi schiera Calligaris in porta, Cinquegrano Prestia e Stante in difesa, nel centrocampo a cinque Kamaté, Kaczmarski, Fiordilino, Topalovic e Cocchi. Davanti la coppia formata da Spinaccè e La Gumina.

Cronaca

Un toccante minuto di silenzio per la scomparsa di Paolo Leonardo Di Nunno prima dell’inizio della partita del Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Inter U23. Il Lecco parte subito forte al 4′ minuto arriva la prima azione della partita: bella combinazione tra Mallamo (L) e Basili (L) con quest’ultimo che sfiora appena il pallone sull’uscita di Calligaris (L), l’azione prosegue ma Sipos (L) non riesce ad imbucare la sfera.

L’Inter crea da palla inattiva al 10′, sulla respinta d’angolo arriva Topalovic (I) che dal limite calcia lontano dalla porta difesa da Furlan (L). Pressing alto dell’Inter ma il Lecco si difende ordinato soffrendo un po’ sulla fascia sinistra.

Al 20′, si rivede in avanti il Lecco con l’incursione centrale di Basili (L), Stante (I) ci mette una pezza all’ultimo. Al 22′, inserimento in area di Furrer (L) che crossa al centro, sulla respinta arriva Zanellato (L) ma al volo calcia a lato. Batti e ribatti al limite dell’area del Lecco alla mezz’ora, La Gumina (I) prova la conclusione ma la palla viene respinta dalla difesa schierata.

Al 33′, ci prova Kamate (I) dal centro dell’area ma Tanco (L) è sulla traiettoria e salva la porta bluceleste. Due minuti incursione centrale di Furrer (L) che va però a sbattere contro la retroguardia nerazzurra. Al 37′ schema su punizione per il Lecco: Metlika (L) la mette in mezzo per l’imbucata di Sipos (L), Calligaris (I) esce alto in chiusura.

Una partita equilibrata con un paio di occasioni per parte, il Lecco deve alzare il baricentro per soffrire meno contro un Inter che cerca punti importanti per smuovere la sua classifica.

Secondo Tempo

Subito un cambio in attacco per il Lecco in apertura di tempo: dentro il neo arrivo Duca per Basili. Al 49′, Metlika (L) mette in mezzo una palla che viene respinta dalla difesa ospite arriva sui piedi Lovisa (L) che ci prova dalla distanza, fuori di un metro sopra la traversa. Un minuto dopo bella azione in velocità: Sipos (L) per Duca (L) che la calcia fuori dalla stadio.

Al 52′ passa l’Inter al Rigamonti-Ceppi: discesa sulla destra di Kamatè (I) che la mette in mezzo, Furlan (L) esce in presa bassa ma Zanellato (L) gli toglie involontariamente la sfera dalla mani, dopo una serie di ribattute Kamaté (I) mette la palla in rete.

Vecchi chiama l’FVS per un fallo irruento di Zanellato su La Gumina: dopo la revisione Iacobellis ammonisce il giocatore del Lecco. I blucelesti fanno fatica a creare gioco e regalano un altro gol all’Inter U23: Duca (L) batte corto un corner che viene respinto dalla difesa nerazzurra, Rizzo (L) non riesce a contrastare La Gumina (I) che riparte veloce in contropiede, a tu per tu con Furlan (L), non gli lascia scampo.

Il Lecco non trova spazi, è ancora l’Inter a provarci da calcio da fermo all’82’: punizione dalla trequarti: colpo di testa di Bovo (I) che esce di poco. Il Lecco chiude il tempo con zero tiri in porta nello ripresa ed esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Tanco, Marrone, Lovisa; Rizzo, Zanellato, Metlika (60′ Pellegrino), Furrer; Mallamo (60′ Bonaiti), Basili (46′ Duca); Sipos. All. Valente

INTER (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Stante; Kamate, Kaczmarski (66′ Bovo), Fiordilino, Topalovic (66′ Berenbruch), Cocchi; Spinaccè (66′ Zuberek), La Gumina (86′ Lavelli). All. Vecchi

Marcatori: 52′ Kamatè (I), 73′ La Gumina (I)

Arbitro: Iacobellis di Pisa coadiuvato da Iuliano di Siena e Minutoli di Messina, quarto ufficiale Restaldo di Ivrea, al FVS Galigani di Sondrio

Ammoniti: Zanellato (L), Marrone (L), Tanco (L), Lovisa (L)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 59

Lecco 44

Union Brescia 43

Inter U23 34

Cittadella 36

Alcione Milano 36

Renate 35

Trento 34

Giana Erminio 32

Lumezzane 29

Pro Vercelli 27

Novara 27

Arzignano 27

Ospitaletto 26

Dolomiti Bellunesi 25

AlbinoLeffe 25

Virtus Verona 19

Pergolettese 19

Pro Patria 12

Triestina 1