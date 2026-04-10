Serie C. Il Lecco conquista la vittoria a Sesto: Alcione battuto 2-0

I blucelesti mettono a segno il secondo successo consecutivo e agganciano l’Union Brescia

Decidono la partita i gol di Duca al 6′ e Bonaiti al 73′

SESTO SAN GIOVANNI – Nell’anticipo della 36^ giornata del Girone A di Serie C il Lecco conquista tre punti d’oro nell’ostica trasferta di Sesto San Giovanni contro l’Alcione Milano e si porta a quota 63, la stessa dell’Union Brescia atteso domani dal derby esterno contro il Lumezzane.

Nella gara odierna il Lecco, sostenuto da circa 700 tifosi al seguito, ha sbloccato subito la gara con la terza rete in campionato di Edoardo Duca, decisamente il migliore dei suoi. L’Alcione ha reagito con forza mettendo in difficoltà i blucelesti, ma nel secondo tempo la squadra di Valente ha ripreso in mano la partita concedendo poco o nulla agli avversari e trovato il gol del raddoppio con l’ex orange Stefano Bonaiti che ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia bluceleste.

Il tecnico Giovanni Cusatis schiera Agazzi tra i pali, davanti a lui Pirola, Miculi, Ciappellano e Chierichetti. Centrocampo a tre con Bright, Lanzi e Muroni. I due trequartisti sono Invernizzi e Pitou dietro la punta Blescia.

Sul fronte bluceleste Federico Valente conferma la stessa formazione che ha vinto contro il Vicenza: Furlan in porta, Rizzo, Battistini e Romani in difesa. In mediana Urso, Mallamo, Metlika e Kritta. Duca sulla trequarti dietro la coppia formata da Sipos e Konaté.

Cronaca

Primi minuti di studio da parte delle due squadre in campo al Breda, il Lecco ci prova con la bella incursione centrale di Kritta (L), steso da Ciappellano (A) sui 25 metri, al 5′: al tiro dalla distanza va Konaté (L) ma la palla sbatte contro la barriera. Sul proseguo dell’azione il Lecco passa in vantaggio: cross dalla destra di Metlika (L) che trova al centro dell’area Duca (L) che calcia al volo, la palla s’infila alle spalle di Agazzi (A).

Sul fronte opposto anche l’Alcione ci prova da punizione, al 8′, con Pitou (A) che supera la barriera, ma Furlan (L) è attento in tuffo sul palo coperto. L’attaccante francese ci riprova ancora qualche minuto dopo, al 12′, con un tiro dal limite però la palla esce sopra l’incrocio dei pali.

I blucelesti faticano ad entrare nella metà campo avversaria a causa del pressing altissimo degli orange. Al 18′, erroraccio di Metlika (L) fuori dalla propria area che si fa rubare palla da Bright (A) che calcia di poco alto. Il Lecco si rivede dalle parti di Agazzi (A) al 26′ con il diagonale di Rizzo (L) che esce sul fondo, ma c’è fuorigioco.

Possibile fallo di Agazzi (A) su Urso (L) al 35′, l’arbitro fischia a favore del portiere di casa ma la panchina del Lecco si gioca la card dell’FVS: dopo la lunga revisione Luongo conferma la sua decisione. L’occasione per il raddoppio arriva al 42′: bella apertura di Metlika (L) per Kritta (L), l’esterno calcio forte ma sulla traiettoria è ben posizionato Agazzi (A).

Il Lecco in vantaggio grazie al terzo gol il campionato di Edoardo Duca, l’Alcione reagisce subito provando in varie occasioni a bucare la porta di Furlan ma senza riuscirci. Serve maggiore freschezza alla squadra di Valente per affrontate il secondo tempo. Nell’intervallo il Ministro dello sport, Andrea Abodi, in campo per premiare l’ex giocatore Simone Farina per l’Orange Generation Award per avere denunciato un tentativo di illecito sportivo.

Secondo Tempo

I due allenatori continuano con gli stessi undici del primo tempo ad inizio ripresa. Il primo tiro verso la porta lo effettua Blescia (A) al 50′, il rasoterra viene controllato facilmente da Furlan (L). I blucelesti non riescono a trovare spazi in avanti tra la fitta rete difensiva tessuta da Cusatis.

Al 59′ occasione per il Lecco: cross di Mallamo (L) per il centro dell’area, Urso (L) però colpisce male la palla e la spedisce fuori. Ancora Lecco al 62′: destro di Mallamo dal limite che esce sul fondo. L’Alcione ci prova con la punizione messa in mezzo da Invernizzi (A), la difesa bluceleste chiude bene gli spazi.

Forze fresche in campo per il Lecco al 64′ dentro Bonaiti e Parker per Urso e Sipos. Duca (L) in giornata di grazia calcia da fuori ma la palla esce sopra la traversa. Il Lecco trova il gol del raddoppio al 73′ con il gol dell’ex di giornata Stefano Bonaiti (L) che mette in porta il cross dalla sinistra di Kritta (L) tagliando in diagonale sul secondo palo.

L’Alcione risponde un minuto dopo con il colpo testa di Marconi (A) che si libera bene sul secondo palo, ma spedisce a lato. All’89’, l’altro ex Tordini ci prova da punizione ma mette la palla sull’esterno della rete. Nel finale il Lecco rischia poco e chiude tutti gli spazi all’Alcione.

Mancano solo due partite al termine del campionato, i blucelesti affronteranno prima Lumezzane e poi Pergolettese per mettere al sicuro la terza piazza o, magari agguantare la seconda in carico all’Union Brescia per via del vantaggio negli scontri diretti.

Tabellino

Alcione Milano (3-4-2-1): Agazzi; Pirola, Mìculi, Ciappellano, Chierichetti; Bright, Lanzi (67′ Marconi), Muroni (82′ Lopes); Invernizzi (82′ Renault), Pitou (82′ Tordini); Blescia (67′ Morselli). All. Cusatis

Lecco (3-4-1-2): Furlan; Rizzo, Battistini, Romani; Urso (64′ Bonaiti), Mallamo (74′ Pellegrino), Metlika, Kritta; Duca (84′ Voltan); Konaté (74′ Furrer), Sipos (64′ Parker). All. Valente

Marcatori: 6′ Duca (L), 73′ Bonaiti (L)

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore coadiuvato da Merciari di Rimini e Manzini di Voghera, quarto ufficiale Aloise di Voghera, al Fvs Antonicelli di Milano

Ammoniti: Chierichetti (A), Rizzo (L), Lanzi (A), Bonaiti (L), Marconi (A), Tordini (A)

Espulsi: Vice allenatore Giubilini (A)

Classifica

LR Vicenza 82

Union Brescia 63

Lecco 63

Trento 58

Renate 57

Cittadella 56

Alcione Milano 51

Lumezzane 49

Inter U23 47

AlbinoLeffe 47

Giana Erminio 46

Novara 44

Arzignano 44

Pro Vercelli 43

Ospitaletto 42

Dolomiti Bellunesi 39

Pergolettese 36

Virtus Verona 23

Pro Patria 20

Triestina 9